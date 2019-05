Hay un runrún de que un arquero que volvió del extranjero latea muy seguido por la urbanización Palao ¿Por qué será?

Del saque somos carnecita. .. Todo se sabe. Hay un runrún de que un arquero que volvió del extranjero y anda bajo de nivel, latea muy seguido por la urbanización Palao. Unos aseguran que va a visitar a un brother de los tiempos de Sub-17 y otros están convencidos de que corretea a una amiguita especial. La figura es que no es de la zona y algo se trae en mente. Curuju...



Me cuentan que el ‘Pitbull’ está más enamorado que nunca. Armó una parrillada en un lugar caleta, con su batería de siempre y una ‘fan’ lo llamó para ofrecerle su compañía y además ir con unas ‘traviesas’, pero el hombre muy serio respondió que la reunión era solo para varones. No creo que le dure mucho la ‘siesta’, conociéndolo de caminante. Está en la ‘degustación’ con la flaca. Una vez que pasa el encanto, otra vez al ataque. Y no va cher...



Se le vinieron con todo al amigo de ‘Marco Antonio’. Su empresa tuvo la administración del club más grande de Chimbote, el año pasado, y la gestión fue un fiasco. Dos jugadores fueron despedidos, pese a que uno iba a ser papá y el otro tenía un gasto fuerte de salud por un familiar. Los botaron igualito con la promesa de que les iban a abonar un par de meses como compensación. Al final, nada. Hasta ahorita siguen en la hamaca. Qué feo...



¿Se acuerdan del ‘Diablo’ Carazas? Claro, ex Universitario, Belgrano de Córdoba y selecciones. En verano abrió su academia y también lo contratan en distritos para que enseñe a chibolos. Pero su fuerte es el taxi. La semana pasada trasladaba pasajeros por Chorrillos, cerca de La Curva, donde se le reventó una llanta y su cliente se le arrancó. Tuvo suerte porque aparecieron un par de hinchas cremas que lo reconocieron y lo apoyaron. Vale... Me voy, soy fuga.