Del saque somos carnecita. .. ¿Hasta cuándo vamos a decir que Beto da Silva tiene condiciones y potencial? Se fue de Cristal al PSV en enero del 2016, a Gremio de Porto Alegre el 2017 y a Argentinos Juniors el 2018. En ningún sitio tuvo ni tres partidos seguidos y me preocupa porque era el mejor prospecto para reemplazar a Paolo Guerrero. Sus empresarios son efectivos, porque le han conseguido clubes buenos en formación de jóvenes, pero este chico no explota, no sale del cascarón. La continuidad hace al futbolista. Hoy no tiene equipo y lo ideal sería que juegue cada miércoles y domingo. Que vaya donde un entrenador que lo haga crecer y le dé la confianza. Espero verlo pronto en la cancha. Sí, señores...



Hay un runrún bravo que un seleccionado se hizo el ‘ruso’ para patear el penal frente a Dinamarca. Por eso Cuevita tomó el balón y la tiró a las nubes. Eso no es todo. El mismo jugador se autoexcluyó en el choque con Francia: ‘Profe, ponga a mi hermano, no hay problema’. Esto no cayó bien en el grupo que lo mira de reojo y lo maletea en voz bajita. Recuerdo hace un tiempito atrás que Paolo Montero, en una entrevista, reveló lo que pasó cuando perdió con la Juventus ante Milan en la final de la Champions. El charrúa erró su disparo en la tanda desde los 12 pasos: “No era el designado, pero hubo dos cag... a los que nunca más les hablé en mi vida”. Uno fue Antonio Conte y el otro un rankeado. Ayayayay...



‘Chiquito’ es un personaje de aquellos, de Champions. No le para bola al qué dirán y es full recurso. Se gana sus cobres en la liga de Comas y en la noche canta en la orquesta ‘Son de Cuba’. Lo curioso es que saca su celular para leer la letra, porque a veces le falla el chip. Cuando lo vacilan ‘parcha’ a la gente: “Cuando era arquero me pedían que me dedique a otra cosa. Ahora me gritan que vuelva a ser portero. A quién le hago caso”. El zambo mismo venezolano se busca la vida. Se gastó su dinero en carros con equipazos de sonido, mujeres, diversión y solito dibujó su presente. Así es...



Me pasan la voz que los africanos de la ‘Harvarting’ la pasan remal. No hablan español y sufren hasta para ir al baño. Están totalmente abandonados porque no caminan con traductores. A veces algunos de sus compañeros se los llevan a almorzar y pasear porque están aburridos aquí. La firme que deberían engreírlos porque son los que están marcando diferencia en el campeonato y van a salvarlos de la baja. Fijo que están esperando diciembre para sacar la cola. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.