Hay un runrún bravo en La Vicky, su DT A-1 estaría cansado del equipo y podría renunciar después del choque con Inter

Del saque somos carnecita. .. Todos de pie. Un minuto de aplausos para el gran ‘Jota Jota’ Muñante que se fue a vivir junto a ‘Papalindo’. Para muchos el mejor puntero derecho de todos los tiempos que tuvo la ‘blanquirroja’. Muy pocas veces lo agarraban a tabazos porque no lo alcanzaban, tenía un pique espectacular pegado a la raya y gol. Nuestro balompié está de luto y solo queda recordarlo como lo que fue, un grande en toda la extensión de la palabra. Las palmas para él y un sentido pésame a su familia. Muñante está en la historia y de allí no sale nunca más. Sí, señores...



HAY UN RUNRÚN BRAVO en La Vicky. Su técnico A-1 estaría cansado del equipo y podría renunciar después del choque con Inter. Dicen que el argentino creyó que llegaba a un club con infraestructura europea y se fue de pepa. Para mí es su barreta, porque el equipo no sabe a qué juega y está haciendo tremendo papelón. Pensar que la directiva pensaba homenajear al ‘Depredador’ en lugar de motivar a sus jugadores para que no sigan dando vergüenza en la Copa. Ayayayay...



Así que un argentino que dirigió en Santa Anita, está hospedado hace una semana en un hotel de Miraflores. Dicen que todos los gastos corren a cuenta de los dirigentes de un club con camiseta igualita a la ‘Bicolor’ y le han dicho que si el equipo pierde esta semana, al toque le dan el buzo sin importarle que haya un entrenador con contrato vigente. Acá hay dos cosas, entrenadores que se regalan y dirigentes traicioneros. Qué feo...



ESE ‘ALCANZAPELOTAS’ QUE DIRIGE A LOS CELESTES que dé la cara y explique por qué su equipo fue pan con camote y relleno. Anoche el ‘Tomba’ siendo un cuadro de taco 5 para abajo se paseó y lo dejó casi eliminado. Mucha muequita, gestitos, entrevistitas y ‘escuela bielsista’ y al final seguimos dando pena a nivel internacional. Encima hay jugadores que solo son para el torneo local. Felizmente, la pesadilla está por acabar. Ayayayay... Me voy, soy fuga.