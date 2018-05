Del saque somos carnecita... Bien el ‘Capitán Futuro’. Un chamaquito con problemas para caminar se cruzó con él en la puerta de la Videna. Lo vio, se paró con su carro y le metió un ‘centro’. Abrió la billetera, sacó cuatro ‘pitufos’ y se los puso en la mano. No esperó ni las gracias, porque puso turbo y se marchó. Vale...

Me cuentan que una flaca llamada Claudia anda ‘toreando’ al ‘Loquito del Rímac’. Le escribía por ‘wasap’, le mandaba fotos, pero el arquero no le paró balón, le aclaró que nunca iba a pasar nada y ahora ella se mete a las cuentas del arquero para ‘maletearlo’. Qué palta...

Hay un runrún de que ‘Cucurucho’ campeonó con una chica que vive en San Martín de Porres y que fue la firme de uno que le gusta decir ‘Más Nike’. La chica lo visita en Cajamarca y el zambito le deja su propina. Parece que es demasiado cariñosa y eso le encanta. Huuuummmm...

Ayer cumplió años el popular ‘Cholo’ Sotil ; para muchos, el más grande futbolista del Perú y el único peruano que se cambió en el mismo vestuario de Lionel Messi. Cumplió 72 ‘almanaques’ y pensaba armar la rumba en un local, pero la familia decidió que sea en la casa, así el profe se queda dormido en su cama y ya no hay que cargarlo hasta su cuarto. Tiene derecho. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

