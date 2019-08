Hay un runrún de que Cuevita la pasa recontramal en Santos. Cobra puntual, pero no es valorado por Sampaoli

Del saque somos carnecita. .. Algunos peloteros no entienden cuando gente cercana los aconseja y, francamente, da bronca. El ser humano que escucha, tiende a equivocarse menos. En lo familiar, profesional, laboral y personal hay que tomar atención cuando te hablan. Los tuyos nunca van a querer el mal para ti. Los oportunistas siempre te van a decir sí y mover la cabeza para todo. Hay casos de muchachos a quienes les han enseñado videos, audios, fotos y varias pruebas más que los engañan, y no se sacan la venda de los ojos. De amor nadie se ha muerto. El varón tiene que parar. No creas que porque tienes mucha plata eres dueño de la verdad. Sí, señores...



Hay jóvenes que viven engañados por su entorno, ayayeros, viejos o empresarios. Me pasan la voz de que un delantero de la ‘rica Vicky’ se alucina lo que no es y pide para renovar como Mbappé. Cambia de representante como de calzoncillos. Estuvo con el hijo del ‘Gran capitán’, con el que apellida como el ‘Loco’ del saltito en Belo Horizonte y con el bravo de la ‘Huequi’. Cuentan que con los tres acabó peleado. Cuidado que entre los ‘buitres’ se vocean y lo van dejar en el aire. Condiciones tiene, pero que viva su realidad. Y no va a ser...



El ‘Genio’ Trauco es agradecido, calidoso y humilde. No se ha olvidado de cómo llegó al éxito. Terminaba su contrato a fin de año y podía irse como jugador libre y chapar todo el billete del pase. Pero no se ‘fulereó’ con Flamengo y le dio más de un palo de euros al club de Río de Janeiro. Fue recibido en Francia en plan de estrella. Es que el ‘Bravo’ de arriba mira todo y te premia. Así es...



Hay un runrún de que Cuevita la pasa recontramal en Santos. Cobra puntual, pero no es valorado por el ‘Hombrecito’ Sampaoli y la torcida. Costó 8 millones gringos y ahora lo quieren vender con rebaja con tal de que se vaya. Ya está con roche el chato, porque no dura en los clubes. Y la razón es exclusivamente deportiva. El que juega se impone en cualquier lado. O es ‘virutero’ o las ‘bombas’ que se mete le están pasando la factura. Ayayayay... Me voy, soy fuga