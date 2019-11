Del saque somos carnecita... ME CUENTAN que ‘Orejita’ es un buen muchacho, sano, tranquilo, respetuoso, trabajador y recontrapisado. Dizque no sabe ni cuánto le va a salir su boda. Es que su ‘patrona’ es la que ve gastos, compras y hasta lista de invitados. Encima, ella cobró lo que le dieron por hacer la publicidad del banco. Eso se llama confianza. El chato consiguió una dama que administra bien sus monedas. Eso deberían imitar los peloteros que se internan en salsódromos y creen que allí van a encontrar a la mujer ideal. Sí, señores...



ME CUENTAN que Mirtha, la sexy voleibolista que tiene el mismo apellido de un 10 extraordinario, anda suelta en plaza. Rompió palitos con su empresario puneño. Parece que era muy celoso y quería videollamada todo el día y ella se olvidó de que era un buen partido y lo cortó. Ayayayay...



HAY UN RUNRÚN de que un volante de la rica Vicky, que tiene nombre de brasileño, anda citándose con una anfitriona de eventos y el lugar donde se conocieron es ‘Barranco Bar’. Ella todavía no tiene fama en la pelotita, es de Chorrillos y el agrandado ya la hizo brindar varias veces. ¿Será cierto eso...?



ME AVISAN que un tal ‘Pulgoso’, ex la ‘U’, se gana sus monedas en un campeonato master de San Juan de Lurigancho. Lo ‘ajusta’ al dueño de una empresa de cable. El tío, que es recontramisio porque solo tiene dinero, le da sus 100 ‘cocos’ por cada domingo que baja a fulbitear. Rexuxa... Me voy, soy fuga.