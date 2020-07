Del saque somos carnecita... Todos me preguntan: ¿Teófilo o Julio César? Las comparaciones son odiosas. Eso del 10 A y 10 B terminó por romper aquel grupo que fue a España 82 y aquí dejémonos de hipocresía porque así ocurrió. El ‘Nene’ la rompió en los mundiales del 70 y 78, pero ya no tenía sitio en el 82. El ‘Diamante’ estuvo en un podio con Maradona y Zico como los tres mejores del continente. La mejor presentación que le vi a Perú fue en las Eliminatorias del 81 en el Centenario. El ‘Diamante’ aquel día dio cátedra a los que venían de ser campeones del Mundialito, se rió como cuando apuestas con tu causa que le vas a meter un gol. Nunca he ocultado mi admiración por lo que hizo en el verde. Guapo, parador, callejero y jugaba como mela. Cómo olvidarme del 2-2 en el ‘Monumental’ de Núnez en el 85. Maradona, Valdano, Pasarella, Fillol, Burruchaga y otros cracks, que después levantaron la Copa del mundo, fueron testigos de su calidad. Todos en el estadio y en sus casas se cambiaban de ‘pampers’ a cada rato cuando agarraba la pelota. El ‘Emperador’, en el ‘Parque de los Príncipes’ o en la liga de Italia cuando era la mejor del planeta, la ‘descosía’. Enmudeció todos los estadios. Así como no hablo de ADN y de política, tampoco opino del carácter de los demás. Tengo claro que si hubiera querido llegaba al Barcelona, Real Madrid, Bayern o Manchester United. Y por siaca, la elástica de Ronaldinho la hacía cuarenta años atrás. Sí, señores...

El ‘negro rockero’ estuvo el sábado en el hospedaje ‘Casa Bianca’ de la urbanización Pando. Llegó acompaña- do de una muchachita de buzo rosado, de buen porte y curvas destacadas. Pasaron casi toda la tarde y bien relajaditos se fueron del lugar. Esperemos que no sea la hermana de un colega ni esté ‘partiendo’ a nadie. Rexuxa...

Hay un DT ‘charrúa’ que para afanando chibolas todo el día en el Twitter. Parece un gato ‘Techero’, porque ni bien ve a una que coloca una foto sexy, la saluda, llena de elogios y le escribe al privado. Dizque es mano abierta y le gusta ser ‘Sugar daddy’ con las veinteañeras. Con esa pelada tiene pinta de abuelito. Fuiiira de acá...

Vi al ‘murciélago’. Ayer estuvo en una Expoferia que se organizó en el Centro Comercial ‘Gamarra’. Apareció con todos sus productos para protegerse del coronavirus y repartió su tarjeta para cualquier pedido. Curuju...

Me voy, soy fuga.