Del saque somos carnecita... Hay un run run fuerte de que la ‘patrona’ de la ‘Serpiente’ ya se cansó de que haga travesuras con esas muchachitas que viajan a todos sitios y no tienen trabajo conocido. Es la segunda vez que descubre que anda en coqueteos con la ‘Tombita’ y como esa vez le dijo que una más y lo dejaba, parece que está dispuesta a cumplir su palabra. Solo les doy un consejo a los muchachos, la familia es lo más sagrado. Ni con todo el dinero del mundo se compra a una buena mujer. No les puedo decir que no trampeen porque no me harán caso. Eso sí, valoren sus hogares. Sí, señores...

El ‘Rey de los bloopers’ no descansa. Por los años perdió velocidad en el campo, pero ahora tiene la agilidad mental del ‘Zurdo de oro’. Publica fotos con su novia en sus redes sociales para tenerla tranquila y descartarse. Pero sigue diablo en la calle. Aprovecha que su pareja chambea hasta las 6 de la tarde para internarse por Santa Catalina, por el colegio San Norberto. Entra a un edificio de ventanas grandes y sale chaqueta. Huuuuu...

Así que un empresario que tiene el mismo nombre de Maicelo es el que representa a todos esos chibolos que están con roche en el club del final de la avenida Javier Prado. Aseguran que ese patita les organizó el tono y es mala influencia para los chamacos. Tiene la mala costumbre de engreirlos y para que firmen con él, les compró a cada uno un celular de mil dólares. Esos son los que matan nuestro fútbol. Y no va ser...

Dizque en la ‘Franja’, el ‘Pepón’ también es cara de palo. No consigue resultados, está penúltimo y cuando le insinúan para que dé un paso al costado, responde que si le cancelan el contrato completo, renuncia al toque. Quiere ver su plata en su cuenta de ahorros y saca el lapicero. Hummm... Me voy, soy fuga.