Del saque somos carnecita... Hay un run run que la ‘Pulga’ se metería a última hora en la lista que dará el ‘Tigre’. Los goles que viene anotando no habían sido suficientes para convencer a la gente en San Luis, pero no solo se ha lesionado el ‘Charro’, sino también el ‘Bambino’ estaría sentido de los tobillos y no queda otra que darle otra chance al chato goleador. Si es cierto, ‘desahuevina’ de una buena vez y se quite esa mochila de la espalda, porque en clubes la rompe, anota a lo Panenka, de tiro libre, cabeza, larga distancia, con derecha o izquierda, pero en el equipo de todos sigue siendo pan con mantequilla. Así es...

Ya me contaron que el ‘Viejo verde’ le ha agarrado gustito por andar en bicicleta. Sale tempranito con sus ‘causas’ a pedalear y se forra bien para que nadie lo reconozca. Lo malo que cuando se quita los lentes y mascarilla para tomar agua, los hinchas lo ubican y varias veces lo han pifiado, porque lo siguen considerando como responsable de que su equipo se haya ido pa’ La Habana, a pesar de que después los salvaron en mesa. Hummm...

La verídica que hay varios entrenadores que no se hacen respetar. Con tal de dirigir chapan lo que sea, los ‘pesetean’ y encima no firman contratos y los echan en pocas fechas. Lo peor es que después los reemplazan con extranjeros que ya tuvieron su pasado por estos lares, nunca hicieron escuela y encima con fama de cobrar ‘peaje’. Y eso pasa porque los técnicos nacionales se maletean entre ellos. Así no es…

Me voy, soy fuga.