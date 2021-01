Del saque somos carnecita... Ya me contaron que la película ‘El hijo de la novia’ tiene una nueva versión. El protagonista ahora es un volante con nombre brasileño y que se fue a la baja con un equipo grande. Tiene una fan enamorada, que es unos añitos mayor que él, se dedica al diseño y su nombre empieza con ‘C’ de Claudia. Por ahora están en la etapa de color rosa, sin exigencias de ningún lado, pero se ven seguido y tienen trato de enamorados. Hummmm...

La firme que algunos tienen pinta de sanazos, calladitos, perfil bajo y con cara de que no matan ni una mosca. Pero fuera de las canchas son más rápidos que Fórmula 1 y hacen sus cositas asolapados. Esos son los más traviesos. Hay una ‘Muela’ que no le gusta llamar la atención, pero su última conquista es una profesora de poledance, especialista en hacer bailes en el tubo. Ella lo llama ‘bebé’ y todos los encuentros son sin hacer escándalos. El muchacho en el verde será torpe con la pelota, pero sabe mover bien sus ‘fichas’. Curuju...

Me alegra que por fin me contaron algo bueno del ‘Pitbull’. El hombre tendrá sus problemas y a veces se le va el puño, pero ahora sí se metió la mano al bolsillo para apoyar a un ‘patita’ que ha sufrido quemaduras. Encima, ha llamado a sus ‘causas’, esos que no trabajan pero siempre tienen plata, para que se apunten y colaboren con el accidentado. Ya era hora de que se haga una. Así es...

Hay un run run que el empresario comentarista anda en nueva faceta. Está de galán de una secretaria de una radio cerquita al cruce de la avenida Aramburú con Vía Expresa. Aseguran que llega y le deja un chocolatito o cualquier regalito. La pinta de caballerito, conquistador a la antigua. Así debería ser para cumplir con sus deudas y las ‘cerradas’ que le metió a otro representante. Noooooo... Me voy, soy fuga.