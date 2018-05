Del saque somos carnecita... Lo vi al ‘Tigre’ entrando a un hotel de San Isidro, pero no sean ‘podridos’ ni mal pensados. Iba acompañado de su asistente y tomó desayuno en el ‘Country’. Llegó manejando su Hyundai blanco y, ni bien volteó, la gente empezó a pedirle autógrafos y se paró para cumplir con todos. Choferes de taxi y los que salen a trotar. Uno le preguntó: ¿Se queda después del Mundial? y sonrió. Curuju...



Ya me contaron que la ‘Hiena’ está en amores con una aeromoza. La relación empezó en Lima y se conocieron por San Borja. Ahora, cada vez que ella llega a los ‘yunaites’, se queda en un hotel y lo recibe como debe ser. El zambo se está pegando más de lo normal. La cosa es un par de saliditas y ‘más na’. Así es...

Me avisan que el ‘chato’ goleador de la tierra del ‘Chavo’ es causa, causa de una chiquilla más grande que él. La flaca es de Surco y su nombre empieza con D de Daniela. Todavía no le ha mandado los pasajes para que lo ‘visite’, porque ya viene y en nuestra tierra va a ‘campeonar’ varias veces. Así como jugando, es efectivo como Romario en el ‘área’. Provecho...



Me pasan la voz de que el problema del ‘Papá’ es un tío que se llama igual que ‘Juveco’. Es quien pone la plata y gritaba y ordenaba delante del ‘Checho’ en sus entrenamientos. Cuando el ‘prehistórico’ lo cuadró, le puso la cruz y por eso lo botó. Qué feo... Me voy, soy fuga.