A la 'Hiena' le sobra talento en los pies, su problema pasa porque tiene una pelea de diez gatos en el ‘techo’

Del saque somos carnecita. .. La presentación de los cremas fue a casa llena. Mucha euforia, luces, entusiasmo, pero la firme es que repaso los nombres del plantel y no encuentro un fichaje de renombre, un nombre distinto, alguien que marque la diferencia. El ‘Mudo’ Rodríguez se llevó todas las palmas, pero es muy frágil y a veces juega un partido y descansa dos. Hohberg, para algunos la contratación ‘bomba’, fue resistido por los hinchas y el volante no pudo ocultar su cara de palteado cuando le recordaron su pasado blanquiazul. Creo que la ‘U’ completa un once titular para el torneo local, pero va a padecer con su banca. Así es...

Bien la ‘Hiena’, que marcó un golazo en su debut oficial con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Al volante le sobra talento en los pies, su problema pasa porque tiene una pelea de diez gatos en el ‘techo’. Ojalá que ya siente cabeza y pueda ser una variante más para la selección. El respaldo del técnico Troglio lo ayudará a darse cuenta de que está en la edad ideal para dar el gran salto. Y no va cher...

Hay un runrún de que el ‘Matador de cucarachas’ está en el bolo para ser el ‘men’ de un club grande que está en venta. El ‘pelucón’ se viene moviendo para que unos ‘charros’ compren la institución y asegurar el negocio, donde sería el bravo y tendría carta libre para llevar a todos sus recomendados. Provecho...

La gente de la ‘Máquina cusqueña’ sigue haciendo la del ‘Chavo’. Después de fichar jugadores y botarlos a los días, y quedar eliminados de la Copa por torrejas, ahora se tiraron abajo el pase de un lateral que ya tenía todo arreglado con un club mexicano. Habían chapado más de 150 lucas gringas, pero los aztecas exigieron la carta pase antes de mandar el resto y se cerraron pidiendo más billete. El jugador estuvo dispuesto a poner de su bolsillo con tal de emigrar y aún así le aguaron el traspaso. Qué feo... Me voy, soy fuga.P