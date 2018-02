Del saque somos carnecita...Todo se sabe. Ya me contaron que el delantero que es bien guerrero ya se curó del susto a los aviones. En su ida y vuelta a Colombia, no tomó pastilla para relajarse y desde la ventana grabó el despegue, parte del vuelo y encima comentaba. Le mandó los videos a sus causas para que sepan que ya no tiene ningún temor. Asu...



La ‘Culebra’, el delantero de la Premier League, estuvo por Lima. Llegó el fin de semana para grabar un comercial para una marca donde es imagen. Pidió varios caprichitos y uno fue que lo maquille la misma señora que lo pone bonito al ‘Zorro’ antes de actuar. Curuju...



La ‘Hiena’ sigue mal de la cabecita. Ha estado escribiéndole al ‘wasap’ de un antiguo amor que vive en Pueblo Libre. La chica al principio le respondió, pero cuando vio que sus intenciones eran que le mande fotitos y otras cositas más, lo ‘bloqueó’ y ahora la ha timbrado al teléfono fijo. Con razón ya no lo quieren en la tierra del ‘Chavo’. Se preocupa en idioteces en lugar de mejorar y concentrarse en su chamba. Y no va a ser...



Ese argentino que debutó en Primera en un club de La Vicky y que este año juega en el ‘Callejón de Huaylas’, ve un par de buenas piernas y pierde el control. Ayer estuvo concentrado en un hotel de Miraflores y a la hora de salir rumbo al aeropuerto, se cruzó con una ‘veneca’ que estaba fuertota. Le sonrió, la flaca contestó con un saludo, se acercó, pero ella se arrancó. Quiso seguirla, pero ya era muy tarde. Pobechito...



El ‘Tigre gordo’ reapareció con fuerza por las calles de Chorrillos. Baja seguidito a unos baños turcos donde brindan servicio unas señoritas A-1 que le dan el tratamiento que necesita para salir del estrés de la semana. Nooooo...



Hay un runrún de que el técnico del Rímac está proyectadazo. Por el barrio donde vive ha visto un par de departamentos en venta y ha averiguado el precio y ya está haciendo los trámites para comprarlos. Parece que quiere invertir sus ahorros. Pensar que otros técnicos locales no tienen ni para pagar un cuartito con baño común. A su ma’re... Me voy, soy fuga.