La historia no entra a la cancha en estos tiempos

Del saque somos carnecita... La firme que no entiendo a la gente que propone a Claudio Pizarro para el Mundial ni tampoco a los que lo insultan y tratan de desprestigiarlo. El hecho de que no vaya a Rusia porque ya tiene 39 años y no pasa por su mejor momento, no va a borrar que es un capo, un crack, el mejor futbolista peruano de todos los tiempos a nivel de clubes. Y no lo digo de ahora, lo he mencionado siempre y sobre todo cuando lo criticaban y agarraban como piñata. Es respetado en Europa y cada país donde corre un balón. Es ídolo en Alemania, tetracampeón mundial. Allí donde solo chocas con tops, la rompió, la descosió. Por eso vas por Munich, Bremen o cualquier ciudad y ves su rostro en los paneles de publicidad. Así que déjenlo tranquilo, que el hombre por más de una década puso el nombre del Perú en alto. Sí, señores...



Merecido campeón Sporting Cristal por lo que mostró en el Torneo de Verano. Hizo lo justito en la final para dar la vuelta. Tanto así que Cazulo y Ballón fueron las figuras. Fue 1-0 ante Sport Huancayo y no lo pasó por encima, como dicen algunos en la televisión, ni tenía el partido ganado antes de jugarlo. No existen los accidentes en el fútbol. Juegas bien o mal. Ganas o pierdes. Y en estos tiempos, ya la historia no entra a la cancha. Ayayayayay...



La diferencia estuvo en que Neumann se fue expulsado tontamente y porque los huancaínos no tienen banca, solo 11 jugadores. Los que entraron restaron en vez de sumar. Es una buena noticia que Jean Deza haya vuelto a los campos, pero hay que recordarle que los partidos no duran 50 minutos, sino 93. Que chambee duro en la parte física porque todavía es joven. Y una cosita más, ese chamaco Marco Lliuya debe ser el más hábil en nuestro campeonato. Tiene una cintura endiablada. Él y José Manzaneda del Municipal son los que hacen que el hincha vaya al estadio. Así es... Me voy, soy fuga.