Del saque somos carnecita. .. La selección ya está en Ámsterdam. En cinco días jugamos el primer amistoso en la segunda etapa de la ‘era Gareca’. Esta vez no empezamos de cero, hay un grupo de trabajo, una idea de juego. Hay que seguir sumando jugadores, virtudes y menos errores desde el banco. Holanda, el rival del jueves, no es Jamaica, Honduras, Canadá o Trinidad y Tobago, equipos a los que enfrentábamos antes. El partido servirá de despedida para el volante Wesley Sneijder, ídolo holandés, y querrán darse un banquete con nosotros. Es hora de demostrarle al mundo que ya dejamos de ser pan con camote y relleno. Por siaca allí estaré para contarles todo. Y no va cher...



Me di una vuelta por el ‘Alberto Gallardo’ y la ‘Misilera’ da pena. Un equipo sin alma, con jugadores que no sudan la camiseta y les da igual si les meten uno o media caja. Cristal se paseó todo el partido, fácil pudieron llegar dos o tres goles más. El libreto se le acabó a ‘Bam-Bam’ y, si no reaccionan de una vez en el Clausura, podrían volver a Segunda. El pueblo chalaco no merece sufrir todos los años. Dejen de joder. No sean malos...



Ya me enteré de que hay una dupla goleadora que hace paredes dentro y fuera de las canchas. Comparten la pelotita y también otras cositas. Hace poco uno de ellos tuvo un ‘remember’ con una chica que es como una rosa muy espinosa, pero como buen causa se la presentó a su ‘brother’, que recién llegó al equipo en este año. El nuevo demostró que es buen artillero y la muchacha quedó tan encantada que hasta se tomaron ‘selfies’. Asuuuuu...



La firme que el zambito Kevin de La Victoria se arregla ahorita a la buena o mala. Otra vez fue desembarcado del equipo por mala conducta. Lo peor es que no es la primera vez, antes agarró la costumbre de llegar tarde a las concentraciones y entraba caleta previo propinón al portero. Una noche, hizo lo mismo y su profesor le abrió la puerta. Desde ahí lo tiene en la mira. Tiene condiciones para llegar lejos, lo mejor sería que se vaya al extranjero ¿o le gustaría terminar ‘mangueando’ como muchos? Ayayayay... Me voy, soy fuga.