Del saque somos carnecita... Después del Mundial de Rusia, la ‘Blanquirroja’ solo ha ganado un partido y ha perdido cuatro, dos de ellos en casa. Es hora que el grupo recupere la confianza y sobre todo que se vea un mejor juego de equipo. Dejemos el fulbito, el toque es bueno pero si no tienes dinámica, velocidad ni profundidad para inquietar al rival, de nada sirve. Es hora que el ‘Tigre’ y su comando técnico justifique por qué se les triplicó el sueldo. Así es...

Lo que más me preocupa es la falta de continuidad de algunos jugadores. Trauco, Cueva, Araujo y hasta el mismo Advíncula llegan con pocos minutos en los últimos partidos de sus ligas. Farfán, Yotún y Flores son los que están en mejor momento. Es la ocasión para ver en acción a ‘Beto’ Da Silva pensando en la ausencia de Paolo. Ojalá nomás no le den 10 minutos para complacer a los hinchas. Y no va cher...

Paraguay es una selección en recambio, pero no deja de ser peligroso. Todos concentraditos y pensar como antes de ir a Rusia: no hay amistosos. Perú tiene que salir siempre a ganar, acostumbrarse a ser una piedra en el zapato para cualquier rival, sin miedo al color de las camisetas. Que hasta los utileros se pongan las pilas y que no haya más travesuras en la concentración como la que hubo la última vez que jugamos en Estados Unidos. Así es...

Ya me contaron que el zambito que impresiona con regalos y ninguna se queda a su lado, sigue palteado. Cuando se enteró que una ‘chinita’ se iba sentar en un sillón, llamó al conductor y le pidió que no la saque a cambio de darle una exclusiva. Ahora dicen que quiso hacer lo mismo con la ‘Urraca’ para que no emita imágenes de la chica que tiene una ‘pelea de gatos’ en la cabeza haciéndose cariñitos con la ‘Calavera’. Y por siaca, que no se confíe en ese ‘Chupe’ ni los otros alcahuetes, que esos lo van a largar en cualquier momento. Que se dedique a jugar, hacer goles y deje de ‘hueveras’. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.