Hoy es el debut de Luis Advíncula en la Liga de las estrellas y lo hará con la camiseta del Rayo 

Del saque somos carnecita. .. La firme que a ese muchachito ‘Uña de gato’, que es zaguero de un club grande, le están haciendo daño. Lo exponen a que le saquen la mela sin merecerlo porque es ubicadito, correcto y profesional. En todas las transmisiones quieren hacer creer que es Meléndez, Chumpitaz, Maldini o Piqué. Están alucinando que los televidentes son ciegos o sonsos. Después de ganarle a la franja, salió un dato en la pantalla que había tenido 40 salidas limpias. O sea, tendría que estar en Manchester United, Barcelona o Real Madrid. Toca más la pelota que Messi y Modric juntos. Déjenlo que haga su carrera sin ayuda, que así va a crecer. Hablen lo que es. Por un sencillo no se regalen. Sí, señores...

Hoy es el debut de Luis Advíncula en la Liga de las estrellas. Lo hará con la camiseta del Rayo y el barrio de Vallecas, donde anoche hubo banderazo peruano, es como el Callao o Barrios Altos, pero no tan achorado. Hay palomillas, tenderos, drogos y gente chévere. Hace un mes, en esa zona, me comí el mejor arroz chaufa de mariscos de Madrid acompañado de mi primo, el ‘Cabezón’ Carlitos, y su familia. Fue en el ‘Norkys’ y preparado por la tía Adela. El cebichito, el pollo a la brasa y la chicha morada también estuvieron serios. Lo mejor vino cuando trajeron la cuenta: 80 euros. Muy rico para pagar tan poco por varios platos. Curuju...

Ayer, pasado el mediodía, Bica junto a una pareja de enamorados, almorzaban en la trattoria ‘Gianfranco’, en Angamos, Miraflores. Estaba de camarógrafo, de ‘violín’. Pensar que en su época de pelotero no necesitaba ni abrir la boca para campeonar. Las chicas le hacían ‘juego de luces’ y se le pegaban como chicle. Aunque tuvo dos blancas que lo relojearon mal. Y lo más curioso es que se casaron con ricachones. Por eso odia el dicho: ‘Billetera mata galán’. Su pepa no le sirvió. Pobechito...

Me pasan la voz de que ‘Laura Bozzo’ se iría al ‘Callejón’ porque el técnico ‘colocho’ del Misti lo tiene arrimado a la mala. El arquero lo que quiere es continuidad para luchar un cupito en la selección. Parece que no le para bola a que no pagan allí. Lo que pasa es que tiene un taller de mecánica y otras inversiones que le dan buenos dividendos. Vale... Me voy, soy fuga.