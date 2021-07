Del saque somos carnecita... Lo he repetido varias veces en esta Copa América y desde que era adolescente en mi barrio. El fútbol es para los que saben jugarlo y los pillos. Y el arquero ‘Dibu’ Martínez de Argentina lo ha refrendado en la cancha con letras de oro. Su chambeada a los penaleros de Colombia quedará en la historia. ‘Crúzamela que te la atajo’, ‘Mira que te como’, ‘Te conozco, te ríes, estás nervioso’, ‘Estás cagado, hablabas en el entretiempo, cagado’ y otras frases originales que les trituraron el coco a Sánchez, Mina y Cardona. Testigo fue el mundo entero. Cada televisor hizo eco de la palomillada del portero del Aston Villa. Conclusión, ser canchero, vivo y rápido de mente vale una final, un título. Los sonsos que sigan pensando en el fair play. Sí, señores...

El tobillo ensangrentado de Lionel Messi grafica lo que quería hacerles entender hace mucho tiempo. La única forma de parar a la ‘Pulga’, Neymar y otros ‘monstruos’ es marcando con agresividad, escalonadamente y pierna con hueso. Los últimos partidos de este torneo los han correteado sin piedad a los dos. Esto no te garantiza que los vas a neutralizar, pero de algo te va a servir. Si eres blandito, te hacen la fiesta. Si eres duro, también. Pero hay un tema a favor de los defensores. Ese segundo donde marcan la diferencia los genios, se reduce cuando de reojo chequean si vienes con todo desde atrás. Curuju...

Hoy me reafirmo, así les joda a algunos: Carlos Zambrano no puede faltar en la zaga de la selección. ‘Neymar es un payaso’, dijo el ‘León’ después del 4-2 en Lima donde les regalaron dos penales al Scratch. ‘Tres abrazos coleguinha’, respondió con elegancia la estrella del PSG por su ‘hat trick’. Si fuese otro, lo humilla. Pero lo conoce y respeta. En la pelota todos saben quién es quién. ¿Ustedes creen que le hubiera hecho el reloj, la jaladita de balón como a Ramos y toda la defensa? Les aseguro que no. Aquí, en el Estadio Nacional, cuando salía a apretarlo la tocaba atrás. No invento nada, miren la repetición. Ayayay...

Esta noche nos despedimos de nuestro campeonato favorito. Ese que nos inyecta vitamina a nuestro ego y pecho. Vamos contra los ‘cafeteros’ y es una buena oportunidad para tirar al ruedo desde el arranque al chamaquito Jhilmar Lora y al ‘canchero’ Raziel García, quienes han ampliado el universo de jugadores de Gareca. Arriesguemos en un choque-candela para seguir midiéndoles la temperatura. Marcos López es una realidad. No necesitó 50 presentaciones internacionales para demostrar que está hecho para las grandes batallas. El tercer puesto y el podio son una motivación. La medalla de bronce es para la decoración del museo personal. La de oro es la gloria. Somos Perú, carajo...

Me voy, soy fuga.