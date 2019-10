Del saque somos carnecita. .. Bien Janet por defender a las mujeres y decir canalla y patán en su cara a ‘Langostini’. Si hubiera justicia en este país, ya habrían deportado a este robot de anabólicos que se computa el más arreglado del planeta. Habla de mentalidad y no tiene ni media neurona en su cerebrito de pollo. Encima es malcriado e insolente con las damas. Un poco más y le mete un cabezazo a la ‘Rulitos’. Yo creo que las señoras y señoritas dignas de la televisión deberían ser más unidas y hacer causa común para que a este tipo no le vuelvan a dar tribuna. Una cosa es chisme, la joda. Otra hablar de intimidades de mujeres casadas con punto y coma. Sí, señores...



Hoy es la revancha con Uruguay y hay que afrontar el choque con actitud y poner lo que ponen las gallinas. Nada que es amistoso. Las pichangas de solteros y casados, en el barrio. Los tibios y suavecitos que se junten con el ‘Zorro Chupe’. En Montevideo y Nueva Jersey (Ecuador) nos agarraron pensando en la trampa, en la prueba de sangre de embarazo, en la salidita del fin de semana y ‘cobramos’. Vuelven Cueva y Flores al once inicial y que trasciendan, porque en la ida no creamos una sola jugada de peligro o remate al arco. La noche se presta para cambiar la imagen. Curuju...



La verídica que yo conocía de lejos a José Carranza cuando cubría los partidos de la ‘U’. También porque cuando era aficionado, iba a los estadios. Siempre escuchaba a la ‘Trinchera Norte’ corear: ‘El Puma es lo más grande del fútbol nacional’. Fue bueno como jugador, a tal punto que es ídolo de un equipo grande del Perú. Pero ahora puedo decir que tiene un corazón extraordinario. Es de los pocos que se ha dispuesto a apoyar a Teddy Cardama Jr., quien padece una delicada enfermedad. Ha movido cielo y tierra para que la parte administrativa sea cubierta. Por eso el pueblo lo quiere. Han pasado más de 10 años de su retiro y sigue recibiendo cariño. Vale...



Tremenda chilla le ha caído a la administración que está al final de la avenida Javier Prado. Es que en su último partido de local, entregaron brazaletes a los hinchas para que ingresen al estadio. Y la ley prohíbe eso. Todos deben tener solamente entrada. Así que la pregunta se cae de madura: ‘¿quién dio la orden?’. Dizque los barristas pagaron 20 mangos por cada cintilla para alentar desde norte. Ayayayayayay... Me voy, soy fuga.