Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me enteré de que Iliana es una cubana, de piel clara y cabello ondulado, que está esperando ansiosa al volante que le encanta la cumbia. Ella fue presentada al pelotero por un técnico de chibolos, que vive en el ‘Agucho’ y siempre le separa las chicas más cariñosas. A cambio, el ‘jugadorazo’ le mete sus centros. O sea que ese brother es formador de menores y ‘deformador’ de señoritas o mejor dicho, ‘café don Lucho’. Así no es...

Me pasan la voz que el mediocampista que se cruza en la cancha, como no chapa equipos, se ha dedicado a ser corredor inmobiliario. Vende y alquila casas. Hace tiempo domina el negocio, desde la época que le alquiló una casa a la ‘Solcito’. Ser paganini le sirvió para que conozca el recurso. Curuju...

UN PERSONAJE SINIESTRO EN EL EQUIPO DE UN BALNEARIO

Por siaca, ese equipo de un balneario tiene un personaje siniestro en sus filas. El hombre gana siete mil soles mensuales, pero no está en planilla. Ese no es el problema. El tema es que también les cobra comisión a los chamacos, ‘paquetazos’ del extranjero y entrenador que ha llevado al club. Todo lo hace debajo de la ‘mesa’. No es ético su proceder. Chapa sueldo porque es gerente y de yapa también es ‘buitre’. Tiene una lista larguísima de cosas malas que poco a poco voy a ir soltando. Lo que no entiendo es por qué lo aguantan tanto. Rexuxa...

Los rumores muchas veces no son verdades. No soy defensor de nadie, pero hay que aclarar una noticia. Hay una reportera, quien está riquísima, que ha sido vinculada con un zaguero del Rímac. Y todo porque el muchacho le pone like a sus fotos que están espectaculares en sus redes. La neta es que la chica no lo empelota para ni mela. Ella ‘Chave’ que la gente es mal hablada y por eso no se hace paltas. Ayayayay... Me voy, soy fuga.