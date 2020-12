Del saque somos carnecita... Me llaman para darme un dato que me preocupa. Suena fuerte el run run que el ‘equipo de todos’ se está partiendo. Hay uno que juega cerca de la Torre Eiffel que anda en bronca con otro que trabaja con camiseta rojinegra en la tierra del ‘Chavo’.

Ambos están afanando a Liz, una mamacita de Tingo María que se ha mudado a Tarapoto y se ha convertido en la ‘manzana de la discordia’. Uno maletea al otro cada vez que hablan con ella.

No se pueden ver. Los dos le ofrecen de todo a la muchacha con tal de ‘campeonar’. Hasta dicen que uno de ellos le ha prometido regalarle una ‘nave’. Esos dos ya tienen una ‘arruga’ anterior por culpa de la ‘ahijada’ del ‘Ruso’. Ojalá que el ‘Tigre’ se ponga los pantalones, y ‘parche’ en una. Hummmm...

Por si acaso, ‘Iván Cruz’ está desesperado por volver a Lima. Ha retomado su romance con una brasileña que ya toca el piso 5, se fue a su tierra a pasar vacaciones apenas perdió la final, pero ahora se ha enterado de que ella recibió una herencia y no necesita trabajar. El parrillero se proyectó en ‘one’ y busca la minita de oro. Asuuu...

Me cuentan que el ‘men’ de un club de Juliaca acaba de alquilar un depa por Plaza San Miguel. Allí tiene alojada a una ‘venequita’ y encima le queda cerca de un sauna donde le dan atención con trato de enamorada. Curuju...

Oficialmente el ‘Cacharrero’ de La Vicky regresó con la ‘Chica Turbo’. Dicen que ahora sí la cosa va en serio y él le ha pedido que ya no regrese a trabajar en los ‘realities’, porque no la quiere ver cerca de su ‘ex’. Parece que ella aceptó el pedido. Esta historia continuará... Me voy, soy fuga.POR: EL BOMBARDERO