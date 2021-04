Del saque somos carnecita... La firme que el arranque de la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina y la ‘U’ y Cristal deben mentalizarse y pensar en ganador. ‘Iván Cruz’ no puede tirar la toalla antes de que empiecen los partidos. Qué feo mensaje les da a sus jugadores. En la competencia internacional es otro level y ya estamos hartos de papelones. El año pasado fue todo un parto con Binacional y Alianza Lima. Avanzar a la siguiente etapa es complicado, al menos que hagan respetar la casa y no sean los ‘chistosos’ del continente. Sí, señores...

Hay un run run que el ‘Pepón’ mira de reojo a un miembro de su cuerpo técnico. Pero no porque chambea mal, sino que a la hora de los partidos el ‘patita’ se pone a dar indicaciones como si llevara el buzo. Dicen que ya lo ‘cuadró’ y le ha dicho que cuando los jugadores estén cerca de la banca de suplentes, ni se les acerque. Asuuu...

Ya me contaron que la ‘Mosca’ es full chamba y no deja nada al azar. Les pasa a sus jugadores una lista con las horas y canales de televisión para que vean a sus futuros rivales y los estudien. No los obliga a ver, pero al día siguiente les pregunta por alguna jugada del encuentro. Si alguien no sabe, anota su nombre en un cuadernito. Curuju...

El ‘bravo’ de un club del sur está que se da contra la pared por hacerle caso al empresario de un pelotero que calentaba banca en la tierra de Pelé. El muchacho hizo la del ‘Chavo’ y lo ampayaron. Por más que murió negado, ya se supo la verdad y el técnico lo apartó del equipo. El chiquillo tiene condiciones, lo malo es que se alucina Mbappé y se rodea de ‘amigotes’ que solo le restan. Los años pasan rápido para un futbolista. Y no va ser...

Me voy, soy fuga.