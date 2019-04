Del saque somos carnecita. .. Javier Arce con camisa de 20 mangos, reloj chanchito y tabas en oferta es el único puntero de la Liga 1. Su mejor inversión es su conocimiento. El combo es completo porque también es preparador físico. Les aseguro que no gana ni el diez por ciento de lo que se llevan Miguel Ángel Russo, Claudio Vivas y Nicolás Córdoba. Veo la tabla y en los primeros cinco puestos también figuran Juan Reynoso y Víctor Rivera. Qué manera de enriquecer a los de afuera. Los dos argentinos vinieron como solución para la Copa Libertadores y son un desastre. No cambiaron en nada la historia. El primero tiene cartel y se le reconoce, fue campeón con Boca, pero aquí todavía no la chunta. El otro es un rico ‘Alcanzapelota’, su nueva chapa. Sí, señores...



Hay un run run fuerte que un entrenador peruano, que clasificó a la Sub-17 a un Mundial de menores, se fue al Ministerio de Trabajo y ha denunciado a la Federación por despido intempestivo. Dizque es por más de medio palo gringo. El tío es calladito, pero por monedas se transforma. Lo que no sabe es que no hay un mango en la tesorería. El gordito que está en ‘Canadá’ tenía un inflador de globo en sus manos. Hay facturas y contratos millonarios. Nadie se explica cómo han podido botar los dólares. Rexuxa...



Mis respetos para la mamita del ‘Rayo’ que se acaba de lesionar en México. Ella vive en el barrio ‘Año Nuevo’ en el cono norte. Allí ayuda a la gente sufridita, pero no da billete. Apoya con recetas y hasta con el pago de consultas a médicos. No regala la plata, solo que le da la mano a los que están malitos de salud. Eso es ser solidario, amar al prójimo. La doña tiene gestos que agradan al Señor. Tranquila, que su hijo pronto estará en las canchas porque hay un pueblo que ora para su recuperación. Así es...



Me pasan la voz que Carlitos Lobatón ha pagado para que internen en un centro de rehabilitación a dos muchachos. Uno del Rímac y el otro es del Callao. Los patitas estaban con problemas de droga y los ha mandado a un lugar donde se chambea en serio la rehabilitación. Es bueno ver el corazón de las personas. Mientras algunos despilfarran su dinero en juergas, manteniendo trampas y lujos innecesarios, hay seres humanos que obran bien. Vale... Me voy, soy fuga.