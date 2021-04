Del saque somos carnecita... El último gol de Jefferson Farfán con Alianza Lima había sido para darle el triunfo. Ayer, 17 años después, volvió a hacer lo mismo. Tuvo el reestreno soñado y no me quedan dudas de que va a marcar diferencia a pesar de tener pocos minutos. Un jugador de 36 años, con experiencia y recorrido, ya no está para correr como un chibolo, pero sí para desnivelar con jerarquía.

Con un mejor estado físico creo que puede dar más, sobre todo en un torneo como el nuestro. Lo que sí me sigue dejando dudas es el juego colectivo, con pocas ideas y variantes. Es que Alianza formó un equipo para jugar en Segunda, así que la presencia de Farfán que no ciegue a los hinchas. Así es...

Gol de Jefferson Farfán (Video: Gol Perú)

