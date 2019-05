Del saque somos carnecita... Todas las listas traen polémicas. Siempre falta alguien o alguno está de más. Entre José Carvallo y Patricio Álvarez, para mí que Ricardito tiró la moneda, porque los dos quitan cama en la concentración. Prefirió llevar a Jesús Pretell que a Wilder Cartagena. Es cuestión de gustos. Yo no soy entrenador, pero hubiera elegido al de Alianza Lima porque está más cuajadito y viene de Eliminatorias y Mundial. La ausencia de Josepmir Ballón me sorprende porque es figura en el campeonato chileno y fue el mejor de la Universidad de Concepción en la Copa Libertadores. El tema de Beto da Silva y Raúl Ruidíaz era la decisión más difícil. El tema es que el chamaco se pasea por el mundo y no sale del cascarón. Y el chato solo es goleador de clubes. El DT fue a la segura. Sí, señores...



Todo se sabe. Ya me contaron que un jugador con futuro quedó fuera del equipo del ‘Tigre’ porque anda en problemas judiciales. La ‘trampita’ que le quitó a su compañero de profesión lo ha denunciado por alimentos. Esta chica le ha traído muchos problemas. Primero, ‘Ladrauri’ le metió una tanda en ‘Barranco Bar’ y ahora le ha costado un cupo en la selección. Mejor lo dejo ahí...



Me pasan la voz de que ese brasileño que estuvo con dos rubias, y con ninguna se quedó, ahora tiene su programa de YouTube. Reunió a un grupo de gente para que le armen todo en las redes sociales y hace 3 meses que no cumple con ninguno. Los esquiva, les dice que no hay plata o ya no responde el teléfono. Así no es...



El ‘Chato’ Renzo anda desesperado en la ‘Ciudad de la eterna primavera’. El zurdo está preocupado porque hay un juicio por desalojo en la casa de sus viejitos y no ha podido hacer nada para pagar las cuotas de la hipoteca. Ya han apelado varias veces y parece que la otra semana ya sale la última sentencia. Así como hace golazos olímpicos, que saque un conejo debajo de la galera. Y no va a ser...



El ‘Orejas’ se casa. Este año se ‘amarra’ con la hermana de su causa, que juega en China. Unos dicen que después de la ‘Copa América’ y otros que a fin de año. Lo que es seguro es que vendrán al Perú para tener a toda la familia junta. Así es... Me voy, soy fuga.