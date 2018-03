El jugador peruano se está ‘reseteando’: ya no sufrimos de goles tempraneros y en los últimos minutos

Del saque somos carnecita... Estoy destruido, roto, molido de la cabeza a los pies. Hoy ya estoy en Lima y así sea Semana Santa llamo en ‘one’ a mi quiropráctico para que me cure la ciática y las contracturas de la espalda. Después del 3-1 en el ‘Red Bull’ de Nueva Jersey, caminé varios bloques para llegar al restaurante discoteca ‘B52’, donde se armó una señora rumba y solo ingresó gente selecta. La barra, mesas y pista de baile reventaron de gente. Me ubiqué en un córner con mi batería del Trome: ‘Pancholón’ y mis causas ‘Pachi’, ‘Caco’, Ítalo y el chalaco Vértiz. Todos felices analizando el partido y a la vez haciendo juego de luces con las ‘bebés’, que en su mayoría fueron con sus ‘giles’. Mi compañero Cesitar Manayay me dice: ‘La hinchada está locaza, ya alucina que estamos para pelearle a cualquier potencia’. En la vida hay que soñar, pero siendo prudentes, que recién estamos saliendo del pozo. Se le ganó a Croacia e Islandia, dos selecciones mundialistas, y tiene su mérito. Tampoco son Alemania ni España. No estoy desmereciendo los dos triunfos, pero la firme que los amistosos solo sirven para afinar piezas, creérsela y las estadísticas. Le doy crédito a la evolución del equipo. Son 12 partidos invictos después de varias décadas y eso no es gratuito. Hay resultados bien logrados en la cancha y otros en los que se nos presentó la virgen. Esto es un proceso de cara a Rusia 2018, donde los partidos valen 3 puntos y una clasificación. Así que vayamos con calma...



‘Pancholón’ sazonado y haciendo su movimiento de cabeza característico cuando rumbea, me pregunta: ‘¿Lo ves bien al ‘Chaval’?’. Y la verídica es que lo aman. Donde va se cae el estadio a pedazos. Eso en lo sentimental, porque en lo futbolístico no sé de qué juega. Ya lo analizaré más...



El dueño del local , Pablo, lo pampea a Santamaría y Ruidíaz: ‘El chato le llegaba a la cintura a esos blancos y ese back de dónde salió que es recontra guapo’. El gordo es un buen espectador de fútbol. La ‘Pulga’ es pericotero, sin ser goleador histórico de la Bundesliga, va a meter más goles que Pizarro en la selección. Sigo pensando que Zambrano es el mejor defensa del Perú, pero Ramos, Rodríguez, Araujo y los que han desfilado por ese puesto han destacado y han hecho que no lo extrañen. A mi costado, una chata caderona está reggaetoneando y parece que hace el amor en vivo. El fotógrafo no le quita la mirada mordiendo el vaso de chela. Veo mucho ambiente, la adrenalina a full. Todos cantan en coro, a todo pulmón y con las manos arriba. Quiero entrar al baño y se demoran en abrir. Veo caras tensas y muecas raras. Rexuxa...



Todos en mi mesa están avanzados, ‘escaneando’. Yo comento en voz alta que el jugador peruano se está ‘reseteando’. Ya no sufrimos de goles tempraneros y en los últimos minutos. También del casi, casi. Ya nadie menciona la palabra ‘fracaso’ y que de la cabecita nos hemos hechos fuertes. Lo mejor es que se acabaron los puñales y las maleteadas en el vestuario. Somos solidarios en la cancha y en las concentraciones. Todos una sola idea. Hay aire, orden y tuvimos más la pelota el martes. Hay que sostener un poco más la tenencia. ‘Foquita’ y ‘Culebra’ vienen creciendo en su nivel. Tapia no será el patrón, pero es un señor en el centro del campo. Advíncula es un toro, Ramos hace lo justo y necesario y Trauco agarrando ritmo. Lo de Flores es para quitarse el sombrero. Qué tal zurdita. No le quema el balón y te la da al pie. Cáceda solo tuvo un error. Dudó en el gol de cabeza de Islandia. Esto no es para emocionarse y hablar estupideces. Esto es para ir pasito a pasito y siendo humildes. La firme que la cosa se puso picante. Estoy rodeado de puros partidores y es ‘cana’. ‘Pancholón’ va a su carro a cambiarse de polo y bañarse en perfume. Quiere relatar un gol. Los lobos de mi costado huelen a su presa. Yo me despido sin roche y arranco porque no estoy para estos trotes. Salgo del lugar y empieza mi retorno a Lima con lluvia y frío. Asu mare... Me voy, soy fuga.

