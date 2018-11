Ese caso del jugador de Sao Paulo ha movido el ambiente y en la pelotita hay varios que tienen ese ‘bicho’

Del saque somos carnecita. .. Ese caso del jugador de Sao Paulo que murió torturado por meterse con mujer ajena ha movido el ambiente. En la pelotita hay varios que tienen ese ‘bicho’. Conozco un montón de casos. Hay uno retirado que chocaba hasta con las parejas de su mismo equipo y la pegaba de buenito. Nadie le decía nada porque era el bravo, encima capitán. Lo dejo ahí...

Ya me contaron que hubo un cortocircuito en la casa grande de San Luis. El ‘Hermanito’ llamó al ‘Ciego’ para reunirse. Allí le pidió que se haga cargo de la nueva Liga del próximo año, pero no aceptó y en eso apareció el ‘Tigre’ presionándolo para que acepte. El puntero, como en sus mejores tiempos, dribleó y encaró con cabeza levantada. Aclaró que no iba a dejar que lo utilicen como a ‘otros’, que ahora hasta hablan de política. Agarra esa flor...



¿Se acuerdan del ‘colocho’ Saraz? Uno que ganó la Sudamericana con el ‘Papá’. Ahora ha formado su empresa productora de eventos deportivos. Ya asumió que no tiene edad para seguir dándole a la pelotita y ahora a chambear duro y parejo para ganarse los frejoles. Y no va cher...

Los bravos de la franja son únicos. Todo el año el equipo buscó cancha para entrenar y se paseó por varios sitios y ahora que solo faltan dos fechas para terminar el campeonato, consiguieron una en Huachipa. El problema es que el campo será únicamente para la Primera y las demás categorías seguirán trabajando hasta tres equipos en una cancha. Plop... Me voy, soy fuga.