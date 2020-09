Del saque somos carnecita… Es increíble que venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, chilenos y paraguayos ganen en la Copa Libertadores y nosotros estemos de pan con relleno y camote. Lo vuelvo a repetir. Nuestro fútbol tiene un corazón de 70 años y no necesita un baipás, necesita una Vía Expresa.

Jugamos al ritmo de Rinaldo Cruzado y de Donald Millán. Por eso vienen viejos, desconocidos y estafadores y la hacen sin problemas en nuestra Liga 1. Solo con intensidad nos pasan facilito por encima. Meto a la licuadora a todos los de Alianza y Binacional y sale un jugo de betarraga. Esa es la cruda realidad. Sí, señores...

¿Dónde están los menores de Daniel Ahmed? Estuvo una década y no dejó ni mela con todos sus colaboradores, cuerpos técnicos y scoutings. Se hizo rico y encima le damos vida en Matute. Analizo y la firme que se vienen épocas durísimas. Pido un nombre de algún chico con proyección y seguro me dan veinte y a la hora que van a los sudamericanos no saben ni amarrarse los chimpunes.

Si queremos cambiar este panorama, hay que traer gente capacitada, calificada y con credenciales. No interesa la nacionalidad. Trabajo de campo para encontrar talentos de 8, 9 y 10 años y lavarles el cerebro desde pequeños. No hay otra. Por ahora solo estamos esperanzados a que el ‘Tigre’ haga magia con lo poquito que hay afuera. Curuju...

Ya me contaron que el consuelo de la ‘Muela’, en tiempos difíciles, vive por Caminos del Inca, en Surco. Ahora que está ‘encerradito’, ella es su mejor acompañante vía ‘wasap’ y son full videollamadas. Cuidado que eso desgasta más que ir al ‘telo’. Rexuxa…

Me pasan la voz que ‘Polaquito’ llegó con la pierna en alto a la ‘Capital de la amistad’. Lo nombraron entrenador y lo primero que pidió fue que saquen de jefe de la Unidad técnica a la ‘Pepa’. Pensar que cuando lo veía le daba un beso en la mejilla y le decía que era como su papá. Qué feo...

Me cuentan que ese delantero tronco, que es caserito de la ‘Urraca’ y lo han botado de su club, ha pagado mal su boca. Le gustaba ningunear a los chicos que no han debutado en Primera en las redes. Los tira de ‘muertos de hambre’ cuando hasta hoy no le tarrajea la casa a sus viejos. Qué feo... Me voy, soy fuga.