‘Julinho viejo’, ‘Troglodita’ y uno que apellida como el ‘Panadero’ se regalan a los dirigentes sin sonrojarse

Del saque somos carnecita... La verídica que se le escapó la tortuga a Sporting Cristal. Si se da la lógica, Binacional tendría que ser campeón este fin de semana en Juliaca, cuando reciba al colero Sport Boys. Pero seamos mesurados porque en el fútbol suceden milagros y carambolas. Lo que no entiendo es cómo el cuadro del ‘Alcanzapelotas’, en su propia casita, cayó ante Melgar que venía de perder 6-0 en la Sudamericana. Sin entrenador y con la moral en el sótano cuatro. Por presupuesto y gente, no hay punto de comparación entre el líder y los celestes, que son segundos en la Liga 1. Es como cuando el Leicester se llevó la Premier League. Estoy seguro de que nadie daba un peso por el equipo de Javier Arce. Es un campañón histórico. Sí, señores...

La ‘Foquita’ arribó el sábado temprano a Lima y hoy se integra a los entrenamientos de la selección. Ya descansó y se pone a órdenes del ‘Tigre’. Hay que engreírlo, mimarlo y cuidarlo para que no lo inquieten porque es el diferente. Tengo la sensación de que podemos guerrear la Copa América. Creo que Brasil es el único favorito y con ventaja porque es local y sigue con el mismo técnico y jugadores desde las Eliminatorias pasadas. Argentina ha empezado su renovación y con el resto estamos para competir. Curuju...

Hay entrenadores que no tienen sangre en la cara. Llaman con insistencia a los dirigentes para pedirles chamba. Por coincidencia hay tres parrilleros: ‘Julinho viejo’, ‘Troglodita’ y uno que apellida como el ‘Panadero’, que se regalan sin sonrojarse ni paltearse. Timbran, timbran y hasta dejan mensajes para que les contesten en Arequipa. Son intensos porque les han dateado que hay bastante ‘dulce’ en ese club que manejan los árabes. La realidad es que a ninguno lo quieren porque son más floro que laburo. Yo rescato lo de Pablo Bengoechea. Juega al pelotazo, no gusta su estilo, pero se tira para su rancho y espera que lo ubiquen. Se da su lugar y tienen que ir a convencerlo a Montevideo. Ya fue confirmado en Alianza Lima. Así es...

Me pasan la voz de que a fin de año acaban los contratos del ‘Turco’ y toda esa tira de ‘estafadores’ que se han llevado en maletas la plata de la avenida Canadá. No le han enseñado un carajo a los menores. No hemos crecido ni mela. Seguimos sin ir a Mundiales. Ese jefe de unidad técnica ha tenido años de años y no ha conseguido ni una copita de vidrio. Ya es la hora de Flavio Maestri, Pablo Zegarra, Ñol Solano y otros peruanos que han estudiado y encima han pisado un campo. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.