Junior, que disfruta de las canciones de ‘Machito Ponce’, ha vuelto con un viejo amor y la vuelta ha sido con fuerza

Del saque somos carnecita … Todo se sabe. Hay un run run que un argentino, que dirige la chibolada en San Luis, ya pidió reunión con el nuevo dueño de La Florida. Le ha ofrecido trabajo serio por 4 años como el que nos llevó a la lona en Sudamérica con la Sub-15, 17 y 20. Este tipo se ha aferrado a agarrarnos de tontos en el Perú. Qué tanta ceremonia para despedirlo si no ha hecho ni mela por nuestro fútbol. Faltan dos años para que acabe su contrato y todavía hay gente que lo apadrina. En todas las profesiones, los que mandan son los resultados y objetivos. Este señor se dedicó a colocar compatriotas en Primera y Segunda, y ver otros business. Tiene años de años y no hay un ‘9’ con proyección en ninguna categoría. Y seguro le echa la culpa a los técnicos nacionales. Fuiiira de acá...



‘Rabanito’ anda conquistando nuevos territorios. Ahora, cada vez que está en Lima, visita Breña, una zona caleta, cerca al colegio ‘Mariano Melgar’. Cuentan que comprando ‘chelas’ se ha ganado a la muchachada, pero en realidad patrulla por ese barrio porque anda tras una flaquita de buen puntaje y de poco recorrido en el mundo de la pelotita. Igualito de intenso se puso cuando caminaba por el Rímac, donde tuvo una noviecita que después le gustaron las chiquillas. Huuuuummmmm...



Junior, que disfruta de las canciones de ‘Machito Ponce’, ha vuelto con un viejo amor. Hace un tiempo se distanció de una chica del cono sur, pero la reconciliación ha sido con fuerza. La llevó a San Borja, a un spa bien ficho para que pinten su cabello de rubio y canceló la cuenta. Asu...



Me pasan la voz de que se viene un Torneo de Fútbol 7 en la zona norte de Lima. Estarán los clubes más representativos y con peloteros rankeados. Le salió competencia a ese chato que mangueaba a los exjugadores en su campeonato. Por eso los tíos, que le dieron color y vida, lo destruyen. Ahora se quedó solo como hace años, cuando una enamoradita suya lo partió con un chico reality que hoy chambea con la hija de una ‘Señito’. Lo peor es que quiso parchar al chalaco que lo abolló y sacó arrancado. Eso fue cuando ambos jugaban en Los Piratas. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.