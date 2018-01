Del saque somos carnecita...Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘Ken’ anda en problemas. El colorado se enredó con la actriz, pero se olvidó de que con la chica de un casino de Miraflores había quedado en que tendrían un romance en serio. Ahora no le responde ni el ‘wasap’. La mentira te lleva a un mal final. Por eso hay que decirles a las chicas: ‘Soy casado y amo a mi mujer’. O que estás de novio y te vas a casar. Luego, el bichito de lo prohibido les gana. Después ellas te lo agradecen, pero la mayoría termina pegadaza y reconociendo que esa táctica de la verdad les comió el cerebro. Y no va a cher...



Todos hablan de la bronca de Yordy, pero nadie ha dicho que ha dormido dos días con la mamacita de la avenida Pizarro, en el Rímac. La morocha tiene un hijito, el delantero la apoya cada vez que viene a Lima y lo atienden como se merece. La ‘Magia’ podrá estar con todas, pero la ‘ahijada’ le mueve el piso. Cada vez que la ve, hay un terremoto de 8 grados. Así como le pegó al peloterito, por qué no lo planchó al ‘Padrino’. O sea que algunos cachos los pasa por alto. Rexuxa...



El goleador histórico estuvo el martes en un gimnasio de Pueblo Libre. Parece que se pone en forma, porque los años van pasando y hay que estar durito. Quiere seguir jalando con las chiquillas, aunque ya no es como antes. Solo ‘churrupacas’ le paran balón. La chibolada ni lo conoce. Lo escanean pelado, tío y se paltean. Asu mare...



Hay un runrún de que Carlitos, el ‘brother’ de Pablito, hace travesuras por San Borja. Aseguran que los vieron juntos hace dos sábados por la zona. El ‘pecho frío’ afana a una pituquita a la que le encantan los exjugadores que no se vean tan matados y los que siguen vigentes. Se adapta fácilmente a cualquiera de los dos. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.