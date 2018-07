‘Ken’, ni bien pisó suelo peruano, armó su despedida de soltero solo con una mamacita que le dicen Marita

Del saque somos carnecita . .. La firme que veo el campeonato local y sigo pensando qué va a pasar con nosotros en las próximas Eliminatorias. Vamos a un kilómetro por hora, damos veinte pases y siempre terminamos retrocediendo la pelota o jugándola de costadito. Seguimos creyendo que por tener mucho tiempo el balón vamos a ganar y eso ya es prehistoria, quedó en el pasado. Así es...

Solo hay que repasar los partidos de Rusia 2018 para darnos cuenta de que los mejores no son los que manejan más tiempo el balón, sino los más efectivos. Un ataque eficaz es el de Bélgica. Máximo 6 toques, normalmente en 4 y no demoraron más de 30 segundos para estar en la otra área y definir. Repasen los goles a Japón y Brasil y notarán que por acá estamos a paso de tortuga. Velocidad, dinámica y gol. Ese es el fútbol moderno. Y no va a ser...

Me llaman para preguntarme quién colocó a la ‘Culebra’ en el balompié árabe. Ahorita les suelto quien fue ese patita que prefirió llenar su bolsillo y se olvidó del crecimiento profesional del pelotero. Apellida como el ‘Loco’ que hizo dos goles en Brasil, su saltito fue medio raro y fue el duro de una rubia de la tele. Así es...

Ya me enteré de que el ‘Ken’ , ni bien pisó suelo peruano, se armó solito su despedida de soltero. Sin invitados y donde solo estaban él y una grandota, mamacita. A ella le dicen Marita y tiene varias historias, pero con faranduleros. ¿No que estaba templadazo...?

Ya me contaron que ese equipo que recién ascendió a la Primera división casi se va a jugar ante los de Ate sin tener algo en el estómago. Los directivos brillaron por su ausencia. Los muchachos metieron presión y llegaron algunos dirigentes y pusieron la comida de su plata. Y no va a ser...

Me avisan que el ‘Checho’ , cuando se cruce con el ‘charrúa colorado’, lo va a parar de cabeza. Ya le contaron que el defensa le armó la camita cuando el argentino dirigía al ‘Papá’. Por eso no le va a hablar, sino que va a actuar en ‘one’. Pobechito... Me voy, soy fuga.