Kylian Mbappe, el crack que merece llevarse el 'Balón de Oro' del Mundial, según El Bombardero 

DEL SAQUE somos carnecita... Qué rico jugador es Mbappé. Un demonio, un hijo de su mamá, un crack de esos que nacen cada cierto tiempo. Metió ‘tacos’, quebró cinturas, volvió locos a los belgas, que por más que lo ajustaron, nunca pudieron bajarle las revoluciones al francés. Cuando el delantero pisa el acelerador no lo chapas ni con moto...



Si Francia gana la final no tengo dudas que se llevará el ‘Balón de oro’ del Mundial. Y eso que apenas tiene 19 años. Acá, a esa edad, aún no hacemos debutar a los chicos. A los 21, los llamamos juveniles y a los 23, hay que esperarlos. Ayayayay...

El FRANCIA-BÉLGICA fue como lo anticipé. Con jugadores brillantes, mediocampos duros y porteros en gran nivel. Todo se decidió porque el zambo del Barcelona, Samuel Umtiti, estampó ese cabezazo ganador . El técnico Deschamps leyó bien el partido. Armó una estrategia para anular al tridente belga Hazard-Lukaku-De Bruyne , que solo inquietaron los primeros minutos. Tiene un equipo equilibrado, que te va midiendo y hace lo justo para ganarte. No sale a la loca, pero contragolpea genial. Pogba es la aduana, Kanté te respira en la nuca y Matuidi te rasca. Es firme candidato a ser campeón. Curuju...

HOY JUEGAN INGLATERRA Y CROACIA y quiero ver a Harry Kane en el área, allí donde hace daño. Los ingleses vienen de procesos de menores con éxito. En la última edición de la Sub-17 y Sub-20 son campeones mundiales. Ellos no piensan en ‘Barranco Bar’ o pantaloncitos apretaditos. Hay que copiar lo bueno, Inglaterra se encerró en un cuartel militar en las Eliminatorias. Por eso son fuertes de la cabeza, sin piernas que les tiemblen y a pesar de los millones que ganan, siguen pensando en la gloria. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.