"Me sorprende la humildad y generosidad de Kylian Mbappe"

Del saque somos carnecita... Me sorprende la humildad y generosidad del chamaquito Mbappé. Campeón mundial a los 19 añitos y con un corazón demasiado noble. Donó sus ganancias del Mundial a entidades benéficas y se llevó a 25 niños pobres a Rusia 2018. Además, se viste con ropa deportiva al alcance de cualquier ciudadano y no se bota ni mela a pesar de que gana 18 millones de euros al año fuera de patrocinadores. Es de un barrio recontrapobre y no es ostentoso. Nada de achote ni carrazos. Pensar que aquí hay chistosos que por dar la vuelta en un Torneo de Verano, Apertura o Clausura, ya se computan cracks. Aprendan lo bueno. Este chico está bien guiado y, si se lo propone, puede superar tranquilamente a Neymar, a quien le encanta la noche. Sí señores...



La firme que el ‘Pitbull’ perdió en la Copa del Mundo, pero en Lima sigue ganando. Se está levantando a una ricura que trabaja de anfitriona en Lima Bar, una discoteca de ‘Larcomar’. Él tiene su firme, una trampita con la que se encuentra bien tarde y a esta última chibola, la espera en la cochera cuando ella termina de chambear. Rexuxa...





Me pasan la voz de que Salomón Libman rescindió contrato con Sport Rosario porque no había dinero para seguir pagándole. El arquero es querido y respetado por sus compañeros, pero tuvo que tomar la decisión por un futuro mejor. Los juveniles, a quienes apoyaba, son los más tristes con su partida. Así es...





Ya me contaron que el chinito del primer puerto, que lo sacaron por dar positivo cuando jugaba en un club grande, anda bajoneado. Es que ya tenía todo arreglado para casarse con su novia de años, la que hizo que se plantara, pero parece que ella tenía otros planes y le dijo que como amigos se iban a llevar muy bien. Rexuxa...



Por si acaso , el ‘Potón’ ya no aguanta más en el Callao. Cada vez que llega a su depa, entra en puntitas, sin hacer ruido y todo porque los dirigentes le ofrecieron pagar el alquiler y ya van como 2 meses que lo mecen. Eso no se hace. No entiendo para qué viajó el tal Johan a Sochi si ese billete mejor lo hubiera utilizado para parchar esa deuda. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.