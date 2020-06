Del saque somos carnecita... La firme que los chicos crecen y uno se va haciendo tío. Hace unos días, se conoció oficialmente que la ‘Blanca de Chucuito’ será abuelita y eso es una bendición. Pero también quiere decir que ya no es la chibola de antes. Los años y canas dan sabiduría. No hay más vuelta que darle. Sí, señores...

La ley que permite que las empresas puedan resolver los contratos a partir de los 65 años movió el piso a mucha gente en la avenida Canadá. La cosa es que uno reaccionó en one y activó su aparato mediático para que repitan tres frases: ‘estoy fuerte’, ‘pago mis impuestos’ y ‘todavía produzco’. Se rayó y ‘sicoseó’ por las puras porque no lo van a sacar por una sencilla razón: no saben cómo liquidar a alguien que chambea ‘part time’. Plop...

‘Yuca frita’, un arquero del Callao, anda mortificado. Tenía fecha, iglesia y todo listo para casarse, pero vino el coronavirus y se quedó en el aire. Es formalito, por eso programó la boda para enero del próximo año. No vayan a pensar que anda apurado porque la novia se vaya a desanimar porque está chancadito. Rexuxa...

El ‘Chamito’ de La Florida está para llevarlo a ‘Yo soy’. Todas las tardes sale al balcón de su depa en Miraflores para interpretar sus canciones. La conoce y sus compañeros lo alientan en las redes. Lo malo es que los vecinos ya se cansaron de la bulla y un día de estos le mandan el serenazgo. Así no es... Me voy, soy fuga.