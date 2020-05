Del saque somos carnecita... Ese ‘Aladino’ orina en la calle, rebota mal con las flacas, tira la ‘chela’ en el piso, sazonado es animador de orquesta y es pagador de capricho, pero no es ningún tonto. Es desarreglado cuando se mete sus pomos, pero es pensante cuando está sobrio. Tiene su constructora y le ha dado chamba a su sangre que es ingeniero. También es agradecido con una familia que lo apoyó cuando era juvenil. Le ha dado vida a dos hermanos que eran sus compañeros en la San Martín. Es bueno que haya gente que lo asesora bien en los negocios. Falta uno que lo aconseje para que no tire maicito al aire. Sí, señores...

Por siaca, un aviso de servicio público para los que les gusta el escándalo y lo mediático. La ‘Chica realidad’ tendrá que firmar durante 15 meses en el Juzgado por transgredir la cuarentena. Y los que la acompañaron un mes. Lo peor es que esos chamacos están pagando ganso porque no tenían antecedentes penales y dieron negativo de alcohol y drogas. El tema es que la señorita tiene muchos ‘anticuchos’ y le han querido dar un escarmiento. Ya está advertida que la próxima se va a su ‘río’. Ya sabes lo que te espera si estás a su lado. Asuuuu...

Me pasan la voz que hay una gente que está sondeando por Renato Tapia. Llaman de Argentina para preguntar por su profesionalismo y referencias personales. Ya no basta con romperla en la cancha y tener padrinos y buenos empresarios. Ahora para que te fichen un poco más y le piden al FBI que te filtre. Quieren conocer hasta la dirección de tu trampita, tu traguito preferido y caserito de qué ‘telo’ eres. Osea que lo de Boca Juniors no es una utopía. Pero cuentan que su idea es no volver a Sudamérica por el momento. En Europa hay más guita y tranquilamente puede ir a una liga top. Vale...

La firme que da risa cada payaso que hay en nuestro fútbol. Hace poquito ocurrió un hecho que demuestra el pobre nivel de nuestros dirigentes. Los jugadores de un equipo nuevecito del norte volaron con un tipo que no tiene educación ni modales. Se contactaron por Zoom con el patita para arreglar la reducción de sueldos y al final casi lo mandan a la mela. Se presentó sin polo en la videollamada y dio la impresión que estaba ‘picadito’. Quiso atarantar a la gente y mismo ‘faite’ mandó a callar a un colocho que lo va a reventar cuando estén face to face. Ayayayay...

Me voy, soy fuga.