Del saque somos carnecita... La firme que la cosa está bien movida en La Vicky. Se los canté hace tiempo. En ese grupo hay varios ‘anticuchos’ que vienen de tiempo. Todo empezó cuando sacaron al ‘Ratón’, que hizo la del ‘Chavo’, y ahí ya muchos se dieron cuenta de que no medían con la misma vara a todos. Hubo algunos que antes de la cuarentena también hicieron travesuras y no pasó ni mela. Los ‘referentes’ se hicieron de la ‘vista gorda’. La situación empeoró cuando les bajaron el sueldo y nadie sacó cara por los más jóvenes. Ahora todo les está pasando la factura. En la cancha no hay unidad de grupo y, si no fuera por los equipos que vienen atrás, hace rato que estarían en Segunda con Llacuabamba. Qué palta...

Todo se sabe. Así que el ‘Rei’ y el ‘Viejo verde’ chaparon sus buenos ‘cocos’ por hacer un comercial para una casa de apuestas. Los dos cobraron por adelantado, pero se ganaron un ‘broncón’ con sus clubes porque les dijeron que tenían exclusividad con otra empresa. Los peloteros se cerraron y dijeron que eran libres de hacer lo que querían. Curuju...

Así que reapareció el ‘Amigo de Marco Antonio’. Ahora que los rosados aseguraron la permanencia en Primera, ha prometido que el otro año peleará por ir a un torneo internacional. Lo malo es que no cuenta que un ‘Cabezón’ que jugó en el club lo arrochó cuando le ofreció ser gerente deportivo, porque le dijo que no está acostumbrado a que lo manejen como títere. Asuuuuuu...

Se viene una purga brava en el equipo del rocoto. El que pone el billete ya se cansó de meter la mano al bolsillo y no ver resultados. Dicen que ya le dijo a su gente que cambiará medio equipo. Guarda ahí... Me voy, soy fuga.