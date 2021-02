Del saque somos carnecita... Mis respetos para el ‘Tigre’. En milonga nadie lo supera. Soltaron el tango de que se podía ir del Perú y ayer dio una conferencia de dos horas para aclarar que cumplirá su contrato hasta el final. Allá los sanos que se comen el cuento. Se embolsa más de un ‘palo verde’ al año y va a sacar la cola. Más bien le recuerdo que solo tenemos un puntito en las Eliminatorias y varios están viviendo de Rusia 2018. Hummm...

Ya me contaron que ‘Cayo’, el más grande partidor de nuestra pelotita, había encontrado un buen ‘hueco’ para comer gratis y hasta tomar unas cervecitas. Lo contrataron de promotor de una cebichería en Miraflores, llegaba a la hora de la ‘jama’, se sentaba en la mesa de entrada y le pagaban por estar un par de horas. Lo malo es que llegó el confinamiento y perdió la chamba. Pobechito...

Me avisan que el ‘Rey’ se las sabe toditas. Como se tenía que mudar a otra casa, escribió en sus redes si alguien le podía recomendar una buena empresa para que le hagan la mudanza. En ‘one’ recibió hartas ofertas, se ofrecieron para hacerle el trabajo y a cambio solo debía reventar ‘cuetes’ en su historia de Instagram. Al final, no pagó un sol y no levantó ni una caja. Asuuuuu...

La firme que la ‘Cotorra’ no regresa a La Victoria, porque un par de billetones se la tienen jurada. El técnico lo pide, ya se pusieron de acuerdo con el sueldo, pero un par de ‘nerds’ dicen que en el 2015 ya había dado su palabra para renovar y al final se fue a Argentina. Por eso lo están haciendo sufrir. Ajá...

El que perdió sus buenos dólares es el ‘Chato’ con bigotitos. El hombre era el contacto con los empresarios mineros que llevaba peloteros a presentarse en canchitas ‘caletas’ y chapaba sus buenos ‘cocos’. Como el ‘Ratón’ hizo escándalo, le cayó roche y ya no lo llaman. Qué palta... Me voy, soy fuga.

