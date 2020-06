Del saque somos carnecita... La firme que la cuarentena está despertando lo prohibido en algunos. Hay un zambito que no es ni la sombra de lo que fue, que se ha vuelto intenso escribiéndole a una muchachita de ‘Ciudad de Dios’. Como no la puede ver, le pide fotos y otras cositas. Por siaca, hay muchos que por calentones en las redes se han metido en problemas, sino miren al popular ‘Ricolás’. Curuju...

Ya me contaron que ‘Cayo’ no puede con su genio. Lleva el ‘partivirus’ en la sangre. Se separó por un amor del puerto y ahora anda haciendo travesuras en Surquillo. La semana pasada llegó a la hora del almuerzo y lo atendieron muy bien. Eso sí, en la casa de la doña hay unos perritos que huelen sus malas intenciones y cada vez que llega los tienen que encerrar, porque no dejan de ladrarlo. Nooooo...

Me datean que el ‘Motorcito’ ya no puede reunirse con peloteros y todo porque ha chocado con el bolsillo de varios de sus colegas. Al hermano de un ‘goleador histórico’ le ofreció colocarlo en un equipo del norte, le pidió un billete, chapó y lo dejó en el aire. Ahora tampoco puede ir al Callao, porque un ‘Chino’ que jugó en Boys, Cristal y la ‘U’ lo quiere parar de cabeza. Hizo la misma jugada, pero le pintó que era para un club de Cajamarca y lo cerró. Cuidado que se puede ir a su ‘río’. Qué palta...

Me voy, soy fuga.