Del saque somos carnecita... Clasificamos a cuartos de final y toca Uruguay, Paraguay o Chile que hoy definen su grupo. La neta es que el triunfo alegra, pero cuidado que Venezuela ha presentado un ‘equipo de emergencia’ con chamitos que hacen bulla y escándalos en los mitines contra Maduro. No vayamos a creer que estamos en bastante. El 1-0 ha sido trabajoso y nada sencillo. La Copa América es un cosa y las Eliminatorias otra. Así que la fecha pendiente en la que vienen a Lima pondrán toda la arepa en la sartén. Ellos nos tomaron la fiebre y nosotros también. La ‘Vinotinto’ no irá a Qatar, pero sí joderá y quitará puntos a la mayoría de selecciones. Por naturaleza son cargosazos. Por un tarro de leche te hacen picadillo. Sí, señores...

Esta vez no empiezo con Gianluca Lapadula ni André Carrillo. Las primeras líneas serán para los recambios. Wilder Cartagena y Raziel García pararon al equipo en el último tramo del partido. Tuvimos posesión y precisión. El volante del Godoy Cruz es un José Velásquez en miniatura. Tiene prestancia y solo necesita minutos para demostrarlo. Cubre los espacios y disputa el balón como si fuese el último. Lo vengo siguiendo y es muy regular. Lo del volante del Cienciano es una gratísima noticia. Ingresó en los descuentos contra Colombia y las entregó seguras al pie. Ayer repitió su repertorio. Triangula, la pisa, tiene panorama y vocación para corretear por la banda. Me gusta que no lateraliza. Trata de cambiar de juego, de meterla adelante. Curuju...

Lo de Santiago Ormeño lo dejó en stand by. Cada vez alterna mas tiempo. Quiero verlo dentro del área donde imagino que es efectivo. Afuera de la ‘zona roja’ no creo que ayude mucho. Esperemos que se suelte. No es fácil integrarse a un grupo y costumbres nuevas. Miguel Araujo cumplió con su cometido. No pasó muchos apuros. Atento en los cruces y canchero ordenando atrás. El fútbol vistoso, bonito, ofensivo y de 4-3-3 de Países Bajos hace crecer a cualquiera. Allí hay full mano a manos entre defensores y delanteros. Y no va a ser...

Para mí Luis Abram no es suplente. Entró por el lesionado Alexander Callens por urgencia. El zaguero de Vélez está un piso arriba de los demás. Entiendo que el ‘Tigre’ está chequeando opciones en la zaga. Tampoco tengo dudas de que Luis Advíncula irá por el voluntarioso Aldito Corzo que plancha hasta con la cara, aunque a veces no activa su GPS. Y así le joda a muchos, Carlos Zambrano es fijo por jerarquía. Miguel Trauco anda medio aguantado, nervioso. La aparición de Marcos López lo ha destrabado, nadie tiene el puesto comprado, así intercambies camisetas con Neymar. Rexuxa...

Pedro Gallese mantiene su nivel de no salir en falso. La ‘Culebra’ está más completo. Hace mela a los rivales y además baja a dar una mano en la marca. Y viene con plus o yapa, porque ya no pierde goles. Define como los dioses. Y lo mejor es que le instalaron una terma en el pecho. La dupla Yotún-Tapia es un relojito. De ahí nace el tic tac. Renato se mete entre los centrales para rechazar de cabeza los centros. La zurdita de Yoshimar siempre colabora. De un córner suyo vino el único tanto. ¿Y Cuevita? Abrazos con Soteldo, su look de gallo con gel, su paradinha y el ‘casi pase’ a Lapadula. El chamaquito Sergio Peña poquito a poquito se le nota más atrevido. La fase de grupos es de calentamiento. Ahora recién veremos la verdadera Copa. Así es...

Me voy, soy fuga.