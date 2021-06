Del saque somos carnecita... La verdad es que el fútbol es uno solo. Ha evolucionado en lo táctico, físico, técnico, en lo tecnológico, médico, pero su esencia es la misma. Siempre habrán patadas, codazos, amenazas, mentadas de madre, recursos, metidas de mano, broncas, argollas, vendetas, incentivos y mil cosas más, así te ponchen mil cámaras. Allá los sonsos que pierden el tiempo comentando y hablando del fair play. ¿Ustedes creen que los técnicos no mandan a ajustar? Les aseguro que casi todos, pero con diferentes mensajes. Los entrenadores ‘solapas’ te florean con que ‘no le pierdas la mirada’, mientras los del estilo Bilardo son directos: ‘te lo regalo, desaparécelo, sácalo como sea de la cancha’. A Maradona, Messi, Pelé, Ronaldo, Romario y otros ‘monstruos’ no puedes pararlos de boquilla ni con guantes de seda. Sí, señores...

Yo he sido zaguero, pero amateur como cualquier chico de la calle. He reventado y me han reventado. Los que me conocen saben que no miento. He sacado gente en camilla y me han mandado a emergencia con la frente partida y la canilla con una bola de celulitis. Y puedo decir que hasta a los más guapos les duelen los golpes. Neymar ante Colombia saltó todo el partido. No por cobarde. Solo por cuidar su integridad. Hasta Reinaldo Rueda lo tabeó. Fue escalonada la marca. Uno por uno lo presionó de tal manera que el ’10′ del Scratch estuvo de ‘siesta’ en el suelo. A nadie expulsaron. Ni tampoco vi que alguien le pidiera disculpas, lo ayudara a pararse o soltara una sonrisa. Brasil no apareció y ganó con polémica en diez minutos de descuentos. Esto es para los que creen que hay que ser buenitos. A mí dame a los pillos, recurseros, valientes y los que juegan. Curuju...

No tengo nada personal con Cristian Ramos y Aldo Corzo. Los considero buenos profesionales y exitosos. Cuando se retiren pondrán FIFA en Google y allí navegarán para que lean sus nombres como mundialistas. Tendrán historias inéditas para contar a sus nietos. Eso no está en discusión. Pero los dos no pueden alinear juntos. Es más peligroso que la avenida Abancay sin semáforos. Esa defensa que puso Gareca ante Ecuador es sálvese quien pueda. Solo Alexander Callens estuvo correcto porque rechazó hasta el aire. No me preocupa lo de Miguel Trauco porque si recupera su nivel es garantía en el puesto, aunque ahora la tiene difícil con la aparición de Marcos López. No están Advíncula, Zambrano ni Abram, pero es lo mejorcito sin dudas. Así que prueben, prueben, pero no hay mucho por descubrir. Curuju...

A Tapia y Yotún no les puede dar ni la gripe. Si ese par está en una buena tarde o noche, la selección hace un partidazo. Renato debe entender que es 6 y no 10. Cuando da muchas vueltas con el balón se complica como mela. Y en esa zona si te equivocas, ya fuiste. Los dos se complementan de maravillas, pero no repitan más el primer tiempo del miércoles. Si uno está mal, perdemos. Si ambos entran dormidos, nos golean. Otra cosa, le están haciendo daño a Cuevita. Mucha gente lo barretea que así ‘bombero’ no hay otro mejor en su puesto. Ese es un ‘tangazo’. Los sacaron a Claudio Pizarro y Juan Vargas, y clasificamos a Rusia 2018. Así que no me vengan con alcahueterías. Los resultados están tapando su última indisciplina. Rexuxa...

La diferencia la marcan André Carrillo y Gianluca Lapadula. Si los muchachos se contagian de la solidaridad del ‘Bambino’ se nos vienen cosas positivas. Es bravísimo encontrar un ‘9’ que no sea egoísta. Esa mentalidad nos llevará a lograr objetivos. Solo piensa en el bien del equipo y no en salir en tapas de los diarios e imagen de las empresas top del Perú. De los recambios me convence Wilder Cartagena. Ha madurado en el Godoy Cruz. Raziel García entró dos minutos y la tocó al pie. A Santiago Ormeño hay que seguir chequeándolo. Sería muy apresurado levantarlo o sepultarlo. Los chicos Iberico y Arias están adquiriendo roce. Toca Venezuela y cuidado que esos chamos cuando corren parecen que van por un kilo de carne. Que nadie se confíe. Ayayayayay...

Me voy, soy fuga.