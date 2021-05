Del saque somos carnecita... La firme que algunos empresarios son especialistas complicándoles la vida a sus representados. Hay uno que le ha hecho pasar el roche de su vida al mejor ‘9’ del equipo de todos. Se puso en plan exigiendo al club brasileño que le renueve el contrato en ‘one’ y encima presionó diciendo que tenían oferta de un cuadro del mismo torneo. Los directivos le recordaron que siempre bancaron al futbolista y, a pesar de su sanción y lesiones, no dejaron de pagarle todos los meses. El presidente ‘colorado’ habló con el mismo delantero y él no hizo bulla. Lo malo es que a fin de año vence su contrato y ya no le renovarán, porque saben que ese motor está en bajada. Asuuuuu...

Ya me contaron que el ‘amigo de Marco Antonio’ no cree en nadie. A pesar de que Teddy puso una cláusula si lo botaban, ahora desconoce lo acordado y no quiere pagarle ni un mango. Por eso ante el ‘Rojo matador’, el parrillero que contrataron no se pudo sentar en el banco y así será hasta que planchen la arruga. Qué feo...

La verídica que algunos no entienden que la pelotita no es para siempre. Desperdician sus mejores años y terminan mangueando en pichangas de barrio. En un club chalaco le dieron forata a un extranjero con el mismo apellido del ‘Chorri’, que se tomaba hasta el pulso. Lo peor de todo es que el muchacho creía que su depa era una discoteca y los vecinos lo denunciaron varias veces por armar lío. Al final, llamaron al dueño de la jato, un arquero que es medio loco, fue y no le quedó otra que desalojar al inquilino. Ayayayayyy...

Nuestra pelotita es un chiste. Ese tío que era gerente de un club del norte y hace unos días dejó el cargo, porque dijo que necesitaba descansar, parece que ya encontró equipo en Primera. Dicen que cerca de los Baños del Inca le darán el buzo de un club que en la Fase 1 hizo una campaña hasta el queso. Ayayayyyy...

Me voy, soy fuga.