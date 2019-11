Del saque somos carnecita... La firme que el Alianza-Cristal puede ser un buen partido. Si ambos salen a buscarlo, como se espera, tiene que aparecer un juego abierto, de ida y vuelta. Los ‘íntimos’ son locales, su hinchada empuja, pero por si acaso, muchas veces eso les jugó en contra. La presión no la supieron manejar a favor y varios partidos los ganaron ajustando y algunos puntos se les fueron después de ir arriba. Así es...

Los zambitos tienen gol, la saben meter y cuando no aparece ‘Rocky’ Balboa, está Federico Rodríguez o surge el desequilibrio con Kevin Quevedo, que muchas veces se inventa una jugada. Ese es el plus que en varias ocasiones los ha salvado. Y no va ser...

Del medio para atrás es el problema. Todos sus volantes de recuperación son lentos, no apoyan a sus defensas y allí puede estar el punto de quiebre que les complique la tarde. Los ‘blanquiazules’ casi siempre reciben un gol por partido. Curuju...

Los rimenses son un cuadro que la toca y muy bien. Tienen jugadores que cuando se inspiran, te roban la pelota, la esconden y nadie se las quita. Anoten: ‘Canchita’ Gonzales, Horacio Calcaterra, el chibolo Távara, que es un zurdo atrevido, y se suma el ‘Chorri’ Palacios. Ah, y si quieren algo más, en la banca está Carlitos Lobatón, que es especialista en dormir los partidos y pegarle como los dioses. Rexuxa...

Y mucha atención con Diego Haro, el juez del partido. Es especialista en inventarse penales. Asu mare... Me voy, soy fuga.