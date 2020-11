Del saque somos carnecita... La firme que después de ver el partido de Benevento con Hellas Verona me quedo tranquilo con el aporte que puede dar el ‘Bambino de los Andes’ a la ‘Blanquirroja’. Lo digo no solo por el gol que anotó, sino por la forma cómo se mueve en el frente de ataque. Ayer fue el único punta, con un esquema similar al que plantea el ‘Tigre’. No es grandazo, pero es fuerte y no le corrió a los choques, cubrió el balón para frenar la salida del rival y eso es importante, porque en Eliminatorias tendrá que pelear con defensas duras. Si Cueva, Flores, Carrillo y los demás lo alimentan bien, se puede hacer daño al rival. Lapadula todo lo ve arco, como un verdadero ‘9’. Así es...

Alianza cambió de la noche a la mañana. Venía de seis derrotas seguidas y ayer goleó 4-0. Se fue el ‘Comandante’ y volvieron a ser felices. La verídica que el chileno nunca tuvo empatía con el grupo, los que lo conocen aseguran que tiene un carácter jodido, especial, encima chocó con algunos ‘pesos pesados’. Todo eso le pasó factura. Algunos dirán que la ‘ajustada’ que le metieron los barristas los hizo cambiar de chip. Yo soy ‘podrido’ y, para mí, en La Vicky habían unos ‘Komfort’ y ‘Paraíso’ de tres plazas para armar las más grandes Queen size. Asuuuu...

Ese volante con nombre de brasileño se puso en plan un día antes de jugar con el ‘rocoto’. Se alucinó Neymar y se aniñó cuando le dijeron que iba a ser suplente. Agarró sus chivas y se fue de la concentración. No es la primera vez que hace lo mismo. En el puerto se quiso pasar de vivo con mi tío ‘Agüita’ y colgó un video en sus redes. En el Rímac, le dieron forata porque sus compañeros no le aguantaban sus engreimientos. Esos actos deben sancionarse duramente, Así es...

La firme que lo de Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic son un ejemplo a seguir para los chibolos que aparecen en la pelotita. Los dos tuvieron coronavirus, dejaron de entrenar unos días y reaparecieron con golazos. El portugués, a tres meses de cumplir 36 años, es un enfermo de cuidar su estado atlético. Hace poco en una entrevista, un excompañero declaró que no puede dejar un solo día sin hacer gimnasio. Lo del sueco es elogiable, puede ser agrandado, pero con 39 años, se mantiene enterito y es figura en Italia. No es cuestión de edad, sino de profesionalismo. Acá he visto a varios que a los 30 ya estaban con las ‘llantas’ reventadas. Todo por culpa de la noche, amigotes, juergas y el trago. Cuiden su cuerpo. Sí, señores...

Me voy, soy fuga.