Del saque somos carnecita... La firme que esta pandemia está loqueando a los ‘partivirus’ porque no pueden salir de casita. Los ‘atrasadores’ no huelen su presa, lo prohibido y ajeno. Pero los que más sufren son los ‘rascaparedes’ porque no es lo mismo a ‘secas’ que en trago o juerga. Ya el ‘gusano’ se les sale por la boca, pero lo que deben entender es que hay que cumplir la cuarentena, porque si se van ‘pa La Habana’, rendirán cuentas arriba. Sí señores...

El ‘Pato’, ese arquero al que todos le hacen goles por su talla, otra vez anda en amores con su chica reality. Ella coqueta con todos, le responde a cuanto ‘partidor’ le manda besos y por esa razón habían terminado. Pero pasaron los días, lo mandaron a la banca y de tanto pensar la recordó y regresaron. Hummmm....

Hablando de esos que ‘tiran maicito’ a mujeres ajenas, me cuentan que un pelotero de un club grande a rayas, que tiene nombre de brasileño y le faltó el respeto a una gloria de la ‘rosada’, ahora timbra y busca a una guerrerita que estaba con un chileno. Ella lo bloqueó y él ‘ataca’ por el ‘wasap’. Está obsesionado, pero tiene fama de patán. Quéeeee..

La firme que el ‘Pitbull’ es un irresponsable. Se ha llevado a sus causas y su flaca incluida a su casa de playa y entrenan todos juntos, sin protector, no respetan la distancia para evitar el contagio y hacen la vida normal. Con razón, cuando se raya, se le va la mano y pega como si tuviera mil problemas. Algo falla en su cabeza. Y no va ser...

El ‘Mudo’ es recontra piña. El ‘Tigre’ lo tenía en sus planes y lo iba a convocar, pero justo llegó el coronavirus y todo se aguantó. Cuando todo se normalice, de repente ya se vuelve a lesionar. Noooooo...

Todo bien, les pagaron a los jugadores cremas, pero el tío ‘Goyito’ llamó a exigir que les cumplan a los trabajadores de limpieza, que son los que ganan poco y necesitan más. El hombre se ha puesto fuerte, porque siente que están siendo injustos. Vale... Me voy, soy fuga.