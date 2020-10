Del saque somos carnecita...La firme que la mejor forma de ‘vengarnos’ del ‘pito’ Julio Bascuñán es ir a Santiago y vencer a Chile en la próxima fecha. Nunca hemos ganado en esa ciudad por Eliminatorias, pero este grupo sabe romper malas rachas como ya lo hizo en Asunción y Quito. Pero para lograr los tres puntos hay que empezar a trabajar desde ahora. Que Advíncula, Trauco, Abram, Santamaría y Araujo comiencen a ver videos de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, que siempre nos vacunan. Que se aprendan el nombre de su mascota y hasta de su ‘trampita’. Tapia, Aquino y Yotún que ya lo tengan bien tarifado a Arturo Vidal. Los pequeños detalles marcan la diferencia. Así es...

Chile anda bien de la volante para arriba, pero en su arco y defensa está su punto débil. En sus dos partidos han sufrido por arriba y si los presionan, se atarantan. Así logró empatarle Colombia sobre el final. Por la derecha está Mauricio Isla, que ya no es el mismo de hace unos años. El ‘Pitbull’ Medel anda lesionado y los centrales Francisco Sierralta (Watford) y Paulo Díaz (River) son taco 5. Que el ‘Tigre’ llame a los seleccionados, les meta presión, deje tareas y no espere que llegue noviembre para recién planificar la chamba. Para clasificar al Mundial hay que ver cada partido como una final. Y no va a ser...

Ya me contaron que el zurdo que volvió a las canchas en Francia se puso fuerte para no ser prestado a una liga menor. Después de jugar con la ‘bicolor’ agarró moral y la más feliz es la ‘ahijada’ que está viviendo en Alemania. Como están cerca, cada cierto tiempo lo visita y aprovechan para irse de paseo y shopping. Hummmmm...

En la ‘Franja’ las cosas andan cuesta abajo. Los socios decidieron la salida del segundo hombre fuerte, pero el ‘patita’ se hace el loco porque no desea presentar un balance económico de su gestión. Los jugadores ya no cobran al día y en menores no hay ni para una bebida rehidratante. Con razón el equipo perdió motivación y se olvidó de ganar. Noooooo... Me voy, soy fuga.POR: EL BOMBARDERO