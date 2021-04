Del saque somos carnecita... La firme que no soy mago, pero ese respaldo a ‘Iván Cruz’ es con ‘coba’. El parrillero ha hecho de todo para ser antipático y odiado por la gente de la pelotita. No solo es mal visto por sus jugadores, sino que algunos colegas lo tiran de agrandado y llorón, encima los ‘hombres de negro’ ya le tiraron la toalla porque siempre los maletea. El último domingo insultaba a la terna y se barreteaba que lo que gritaba era para sus pupilos. Es fulero. Asuuuuu...

Ya me contaron que en la rica Vicky hicieron números y entre los que aportan sponsors, el banco que los patrocina y lo que pone el club, se llegó a unos 800 mil ‘cocos’ anuales para ofrecerle al ‘9’ que juega en Brasil. Dicen que ya se lo hicieron saber, pero todavía no les responde porque sus empresarios manejan ofertas de Arabia y fácil ahí se levanta el triple de lo que le ofrecen. Y no va ser...

La cosa está picante en el puerto. Un sector de la hinchada cree que si siguen jugando así se van pa’ La Habana. Fueron a las oficinas del equipo para meterle presión al ‘amigo de Marco Antonio’, pero parece que hubo un ‘soplete’ entre los reclamones, porque cuando llegaron todo estaba cerrado.

Hummm... a ese parrillero que llegó al ‘Ombligo del mundo’ no le importó que el dueño del club maneje las cosas como en su chacra. El hombre pidió un billete gordo y como le atracaron chapó y prometió que jugarán como el River del ‘Muñeco’. Eso sí, de arranque se barajó y puso el parche diciendo que el plantel estaba mal trabajado físicamente y que le tomaría tiempo para ver los resultados. Ayayayayyy...

Me voy, soy fuga.