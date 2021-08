Del saque somos carnecita... La firme que se me cayó la ‘Mosca’. Con lo que tiene Cristal le alcanza para el torneo local, pero a nivel internacional deja mucho que desear. Anoche ante Peñarol lució falto de ideas, con jugadores que le temblaron las piernas, sin la raza que tanto pregonan los hinchas. Tenía que salir a jugar como una final y lo sorprendieron con dos goles tempraneros. Solo ‘Canchita’ Gonzales y Hohberg estuvieron en otra melodía. Es increíble que nadie haya estudiado videos de los jóvenes canteranos uruguayos Canobbio, Torres y Álvarez Martínez. Los tres la vienen rompiendo hace varios partidos, pero en el Rímac ni siquiera sabían con qué número jugaban. Se pasearon con la defensa celeste y ni con moto los chapaban. Sí, señores...

Me pregunto ¿para qué trajeron a Marcos Riquelme? Se la ha pasado lesionado y las pocas veces que jugó nunca marcó diferencias. Lo ficharon como refuerzo para la Copa y no ha hecho ni un gol en el torneo. Lora no estuvo en su mejor noche y Távara parece que está con la cabeza en otra parte. Cuidado que en la revancha se jugará con público y si no se mejora podría ser un papelón. Así es...

‘Pochito’ Dulanto le está tapando la boca a todos los que lo hicieron trizas por el error que dejó fuera de la Copa a Real Garcilaso hace unos años. Viene siendo titular en el Sheriff de Moldavia y está a un paso de jugar la fase de grupos de la Champions. El hijo de ‘Pocho’ tuvo un tropezón, pero se levantó, no puso peros para jugar en el extranjero, encima es buen hijo y no se cansa de engreír a su viejita. Ahora está cosechando frutos de su esfuerzo. Vale...

La verídica que el ‘Chemo de los pobres’ es un verdadero ‘mil oficios’. Ante la crisis económica siempre encuentra formas de recursearse. Anda armando un campeonato de fulbito y como premio mayor hay más de 10 ‘lucas’ cholas. Ya hay varios equipos inscritos y la cosa promete. El hombre sabe que lejos de la pelotita ya no pintas y la billetera se hace cada vez más delgada. Curuju...

Me voy, soy fuga.