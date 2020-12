Del saque somos carnecita... La firme que todo está de cabeza en La Vicky. Con el descenso se dejará de percibir millones de dólares y las arcas estarán más vacías que las tribunas de los estadios. Ya les dijeron a los que tienen contrato que el que no quiera jugar en Segunda, tiene las puertas abiertas. No le van a rogar a nadie. Y el que se quede cobrará como máximo la mitad de su sueldo actual. Algunos ya están sacando la ‘cola’. Si la cosa sigue así, que el ‘Goleador histórico’ desempolve sus chimpunes y la rompa como en sus tiempos cuando correteaba a Sarita. Plop...

Y el que está pasando piola con la baja es el ‘Profe’, a quien lo han señalado por armar el equipo a comienzos de año. Pidió a la ‘Hiena’ y ‘Camilo Sesto’ le ofreció todo un paquete con Ascues y el ‘angelito’ Deza. ¿Cuánto pagaron por ese trío? Hummmm...

Ya me contaron que el ‘Rei’ anda volando. Se la ha jurado a un mago que juega a las cartas con los seleccionados y ha dicho que ni se le cruce, porque lo va a parar de cabeza porque lo maleteó. La firme que siempre lo he conocido de ‘palomilla’, pero no de ‘puñetero’. Curuju...

Hay un run run que el ‘amigo de Marco Antonio’ se le volteó a sus amigos y socios ‘Los Manzanas’. El administrador los arrimó, luego que los hermanos trabajaron en menores y reserva, además que pusieron billete cuando no había ni para una curita. Ojalá que les haya parchado la ‘arruga’. Asuuuuu...

