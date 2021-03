Del saque somos carnecita... Ya me enteré que ‘Aladino’ y la ‘Culebra’ se encontraron y charlaron largo rato en el mismo ‘telo’ de Arabia. No fue para hacerla, sino porque sus equipos concentraron juntos previo al duelo que tuvieron el fin de semana. Ambos hicieron goles y dicen que el ‘Chato’ anda con una sed de camello. En abril, mes del Ramadán en ese país, no hay fútbol y las malas lenguas aseguran que planea darse una escapada a Dubái. Curuju...

Me datean que la ‘Foca’ ya decidió que solo jugará por el ‘amor de sus amores’ en nuestro país. El único requisito es que el TAS les dé una manito y los devuelva a Primera. Eso sí, con una cláusula donde lo dejen libre en cualquier momento. Es que a mitad de año se reabren los mercados en otras Ligas y aún sueña con hacer caja en el extranjero. En La Vicky rezan para que el 17 de marzo, que saldría el fallo, sea a su favor. Hummmm...

Dicen que el parrillero que llegó a dirigir al Misti es especial. Tiene loco a los utileros, dirigentes y jugadores. Alucina que está en Manchester City y pide como ‘Pep’ Guardiola. Ojalá que en la cancha, su equipo pinte bien. Ayayayay...

Hay un run run que al final de la avenida Javier Prado no hay un mango. ‘Iván Cruz’ sigue esperando un back y un lateral, pero cuando los dirigentes llaman a un jugador le piden que rompa contrato con su club para no tener que pagar por el pase. Por eso nadie los empelota. El argentino ya ni se habla con los dirigentes, porque el torneo empieza y la hacen más larga que la llegada de las vacunas. Noooooo... Me voy, soy fuga.